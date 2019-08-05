Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov başkanlığında "Türkiye-Özbekistan 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı" yapıldı.
Bakan Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Ankara'da bulunan Özbek mevkidaşı Kamilov ile bir araya geldi.
Görüşmede Çavuşoğlu, mevkidaşı Kamilov'un BKON çerçevesinde vereceği konferansta derin bilgi ve tecrübelerinden istifade edileceğini söyledi.
İkili, Türkiye-Özbekistan 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.
Daha sonra "Türkiye-Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2020-2021 Yıllarını Kapsayan İş Birliği Programı" imzalandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum