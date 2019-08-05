HABER

11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye-Özbekistan 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yapıldı - Türkiye-Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2020-2021 Yıllarını Kapsayan İş Birliği Programı imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov başkanlığında "Türkiye-Özbekistan 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı" yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Ankara'da bulunan Özbek mevkidaşı Kamilov ile bir araya geldi.

Görüşmede Çavuşoğlu, mevkidaşı Kamilov'un BKON çerçevesinde vereceği konferansta derin bilgi ve tecrübelerinden istifade edileceğini söyledi.

İkili, Türkiye-Özbekistan 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.

Daha sonra "Türkiye-Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2020-2021 Yıllarını Kapsayan İş Birliği Programı" imzalandı.

Burası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın neredeBurası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın nerede
Karboğazı’nda festival coşkusuKarboğazı’nda festival coşkusu
TÜGŞAV’dan evleri yıkılma aşamasında olan aileye yardımTÜGŞAV’dan evleri yıkılma aşamasında olan aileye yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Büyükelçiler Konferansı Abdulaziz Kamilov BKON Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Kocaeli'de sokak ortasında lav silahı ve el bombaları bulundu!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.