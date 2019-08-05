Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye ile Ürdün'ün iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını belirterek, "Türkiye ile gelecek için fırsatlar geliştirme adımlarına odaklanacağız. Çok güçlü bir iş birliğine geçtiğimizi rahatça söyleyebiliriz. Bu ilişkinin iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde ilerlemesini istiyoruz." dedi.

Safadi, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında, Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti.

Türkiye ve Ürdün'ün iki kardeş ülke olduğunu ve tarihsel, ekonomik ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Safadi, iki ülkenin de yüzleştiği bölgesel sorunlardan bahsetti.

İki ülkenin iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını vurgulayan Safadi, "Türkiye ile gelecek için fırsatlar geliştirme adımlarına odaklanacağız. Çok güçlü bir iş birliğine geçtiğimizi rahatça söyleyebiliriz. Bu ilişkinin iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde ilerlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Safadi, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Türkiye ile ekonomik iş birliğine baktığımızda, gerçekten sadece ihracat yapmayı düşünmüyoruz. Yatırım, endüstri ortaklıkları, kalkınma ortaklıkları ile gelecekte ilişkilerimizi her yönden geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.