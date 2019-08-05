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11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi: - "Türkiye ile gelecek için fırsatlar geliştirme adımlarına odaklanacağız. Çok güçlü bir iş birliğine geçtiğimizi rahatça söyleyebiliriz. Bu ilişkinin iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde ilerlemesini istiyoruz" - "(DEAŞ) Onlara karşı durmaya devam etmemiz ve onların İslam'la hiçbir ilgilerinin olmadığını göstermemiz önemlidir"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye ile Ürdün'ün iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını belirterek, "Türkiye ile gelecek için fırsatlar geliştirme adımlarına odaklanacağız. Çok güçlü bir iş birliğine geçtiğimizi rahatça söyleyebiliriz. Bu ilişkinin iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde ilerlemesini istiyoruz." dedi.

Safadi, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında, Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti.

Türkiye ve Ürdün'ün iki kardeş ülke olduğunu ve tarihsel, ekonomik ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Safadi, iki ülkenin de yüzleştiği bölgesel sorunlardan bahsetti.

İki ülkenin iş birliğinin bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağını vurgulayan Safadi, "Türkiye ile gelecek için fırsatlar geliştirme adımlarına odaklanacağız. Çok güçlü bir iş birliğine geçtiğimizi rahatça söyleyebiliriz. Bu ilişkinin iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde ilerlemesini istiyoruz." diye konuştu.

Safadi, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Türkiye ile ekonomik iş birliğine baktığımızda, gerçekten sadece ihracat yapmayı düşünmüyoruz. Yatırım, endüstri ortaklıkları, kalkınma ortaklıkları ile gelecekte ilişkilerimizi her yönden geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Safadi, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğine de değinerek, her yıl yüz binlerce Ürdünlü turistin tatillerini yapmak üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi. Kültürel olarak iki ülkenin ilişkilerinin geçmişe uzandığını belirten Safadi, "Biz ortak değerlere, geleneklere ve alışkanlıklara sahibiz." şeklinde konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Ürdün ve Türkiye arasında güvenlik ve savunma konularında da önemli bir iş birliği olduğunu, bu birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

- Suriye krizi

Safadi, bölgenin son yıllarda ciddi sorunlarla yüzleştiğini vurgulayarak, "Hepimizin bölgede karşılaştığımız zorlukları bildiğinizi düşünüyorum, üstesinden gelebilmek için hepimizin birlikte çalışmasını gerektiren birçok zorluk var." dedi.

Filistin meselesinin bölge ve Ürdün için çok önemli olduğunu söyleyen Safadi, bölgede barış istediklerini ve bunun için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Safadi, bölgedeki istikrasızlığın en önemli nedenlerinden birinin adalet yoksunluğu olduğunun altını çizdi.

Suriye krizinin de bölgede yüzleşilen en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten Safadi, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. Safadi, Ürdün'ün de ciddi sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Suriyeli kardeşlerimizin refaha kavuşması, eğitim ve işe ulaşması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki savaşın sona ermesini çok arzuladıklarını dile getiren Safadi, bu konuda tüm tarafların sorumlu davranması gerektiğine işaret etti.

Safadi, bölgenin en büyük sorunlarından birinin ise terörizm olduğuna dikkati çekerek, DEAŞ ile mücadelenin önemine değindi. Safadi, "Onlara karşı durmaya devam etmemiz ve onların İslam'la hiçbir ilgilerinin olmadığını göstermemiz önemlidir." şeklinde konuştu.

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