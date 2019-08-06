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11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sadece bizim vatandaşlarımız değil, tecrübe paylaşımıyla da tüm dünya halklarının bizim sağlık modelinden istifade etmeye başladığını görüyoruz" - "Turizmde gelecek, spor ve sağlık turizmindedir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yaptıklarıyla tüm dünyaya "ilham kaynağı olduğunu" belirterek, "Turizmde gelecek, spor ve sağlık turizmindedir." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı "Sağlık ve Spor Turizmi" başlıklı panelde konuşma yaptı.

Sadece Türk vatandaşlarının değil, tecrübe paylaşımıyla da tüm dünya halklarının Türkiye'nin sağlık modelinden istifade etmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, son 17 yılda yaptıklarıyla sağlık alanında Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) üye ülkelerin ilham kaynağı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, sağlık alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye’nin sağlık turizmi yoluyla yatırımlardan hak ettiği geliri elde etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dünyadaki birçok bölgede sağlık hizmetlerinin aksadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye’de en güzel hastaneler var. Teçhizat konusunda sıkıntımız yok. Doktorlarımız ve sağlık personelimiz çok başarılı ve daha da başarılı olmaları için eğitim alanında çok ciddi hamlelerimiz var." dedi.

- "Güçlü ekonomi, güçlü dış politika"

Çavuşoğlu, “güçlü ekonomi, güçlü dış politika” ilkesine inandıklarını belirterek, "Özellikle sağlık turizmi bakımından ülkemizin daha fazla gelir elde etmesi için arkadaşlarımız yurt dışında yoğun çalışıyor." diye konuştu.

Spor alanında yapılan yatırımların da meyvelerini vermeye başladığına değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Çavuşoğlu, 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak Süper Kupa futbol müsabakası finaline ev sahipliği yapacaklarını kaydederek, yurt dışı misyonlarının, spor müsabakalarına katılmak üzere Türkiye'yi temsilen diğer ülkelere giden Türk sporcuları en güzel şekilde ağırladığını vurguladı.

Spor alanında elde edilen başarılarla gurur duyduklarını anlatan Çavuşoğlu, sağlık turizmi alanında olduğu gibi spor turizminde de Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak için iş birliğinin önemine değindi.

Çavuşoğlu, söz konusu alanlarda daha çok işler başarılabileceğini vurgulayarak, "Turizmde gelecek, spor ve sağlık turizmindedir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na konferansa katılımları dolayısıyla teşekkür eden Çavuşoğlu, bakanlığının sağlık ve spor turizmi alanında hazırladığı kapsamlı raporları ilgili bakanlıklarla paylaşacağı bilgisini verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı sağlık ve spor turizmi

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