Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında yaptıklarıyla tüm dünyaya "ilham kaynağı olduğunu" belirterek, "Turizmde gelecek, spor ve sağlık turizmindedir." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katıldığı "Sağlık ve Spor Turizmi" başlıklı panelde konuşma yaptı.

Sadece Türk vatandaşlarının değil, tecrübe paylaşımıyla da tüm dünya halklarının Türkiye'nin sağlık modelinden istifade etmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, son 17 yılda yaptıklarıyla sağlık alanında Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) üye ülkelerin ilham kaynağı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, sağlık alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye’nin sağlık turizmi yoluyla yatırımlardan hak ettiği geliri elde etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dünyadaki birçok bölgede sağlık hizmetlerinin aksadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye’de en güzel hastaneler var. Teçhizat konusunda sıkıntımız yok. Doktorlarımız ve sağlık personelimiz çok başarılı ve daha da başarılı olmaları için eğitim alanında çok ciddi hamlelerimiz var." dedi.