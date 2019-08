11. Büyükelçiler Konferansı

"Uluslararası toplumun gözü Türkiye'nin üzerindedir." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yeter ki bizler daima güncel politikanın üzerinde bir perspektifle Türkiye Cumhuriyeti devletini hak ettiği şekilde temsil edelim. Her gün her an devlet ve millet için neler yaptığımızın muhasebesini yapalım. Bu misyon için Türk gençliği, bakanlığım ve spor dünyamız adına her bir büyükelçimize teşekkür ediyorum. Elbette, farklı kültür, farklı din, farklı hayat biçimlerinin bir arada ve birbirinin hukukunu koruyarak yaşaması Türkiye'yi dünyanın en özgün ülkesi kılmıştır."

- "Türkiye taviz vermemiştir"

Türkiye'nin "kültürel derinliği dünyayı saran bir birikimin adı" olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye, 82 milyon vatandaşıyla, güçlü ekonomisiyle, demokrasi ve hukuk düzeniyle büyük zorluklardan geçerken aynı zamanda büyük imkanlara da kavuşmuştur." dedi.

Küresel saldırılar karşısında sağlam bir direnç ortaya koyan Türkiye'nin kimseye boyun eğmediği gibi, kimsenin hukukunu da çiğnemediğinin altını çizen Kasapoğlu, "Türkiye, bütün ülkelerin sarsıldığı yanı başımızdaki insani sınavı da başarıyla vermiş, önce insan ilkesinden taviz vermemiştir.

Türkiye tarihin bu zor döneminde dünyanın vicdanı olurken son derece rasyonel politikalar izleyerek uluslararası toplumun da en saygın üyelerinden biri olmuştur." şeklinde konuştu.