HABER

11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında ülkemizin statüsünün hakkaniyetle gözden geçirilmesini istiyoruz. EK-1 listesinden çıkma talebimizi devam ettiriyoruz, yineliyoruz. Bu konuda her seviyede girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki statüsünün hakkaniyetle gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "EK-1 listesinden çıkma talebimizi devam ettiriyoruz, yineliyoruz. Bu konuda her seviyede girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı "Çevre ve İklim Değişikliği" başlıklı oturumda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Kurum'u Büyükelçiler Konferansı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İklim değişikliğinin, küresel ölçekte anormal hava olaylarına, çölleşmeye ve su kıtlığına sebep olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu meselenin, sosyal, ekonomik ve güvenlik gibi açılardan uluslararası kamuoyunun gündeminde giderek daha fazla yer bulmaya başladığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, bu konuda bir yandan ulusal tedbirleri alırken, diğer yandan da uluslararası çabalara destek verdiklerinin altını çizdi.

New York'ta gelecek ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesinde Kenya ve BM İnsan Yerleşimleri Programı ile birlikte "eş öncü" rolünü üstlendiklerini anlatan Çavuşoğlu, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altında ülkemizin statüsünün hakkaniyetle gözden geçirilmesini istiyoruz. EK-1 listesinden çıkma talebimizi devam ettiriyoruz, yineliyoruz. Bu konuda her seviyede girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yabancılara konut satışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başarılı çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, bu konuda da bakanlığı bünyesindeki yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarının gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
Antalya’da Jennifer Lopez heyecanıAntalya’da Jennifer Lopez heyecanı
Evrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısıEvrensel Barış Günü'nde uçurtmalarla 'barış' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çevre ve İklim Değişikliği

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.