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11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ekonominin gücü Batı'dan Doğu'ya doğru gidiyor. Asya, artık bir güç merkezi olmaya başladı. Bu nedenle 'Yeniden Asya' açılımını başlattık" - "Ticaret savaşlarını aslında 'inovasyon savaşları' olarak adlandırmak lazım. Bu anlamda inovasyon ve teknolojiye yatırım yapanlar, bu savaşın galibi olacaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ekonomideki gücün Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını belirterek, "Asya, artık bir güç merkezi olmaya başladı. Bu nedenle 'Yeniden Asya' açılımını başlattık." dedi.

Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 11'inçci Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından büyükelçilere verilen akşam yemeğine katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Pekcan'a, konferansa katılımından dolayı teşekkür etti.

İş konseyleriyle yapılan toplantıların önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, konferansın temasını "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlediklerini anımsattı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hem sahada güçlü olmamız lazım hem de masada güçlü olmamız lazım. Sahada güçlü olursak, ticarette, yatırımda, iş ilişkilerimizde hedeflerimize ulaşabiliriz." ifadesini kullanarak, sahadaki kazanımları da masada muhafaza etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ve iş konseyleriyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve serbest ticaret anlaşmalarını nasıl müzakere edecekleri ve uygulayacakları konusunda iş birliği içerisinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, başta Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi olmak üzere çeşitli ülkelerle vizeleri karşılıklı kaldırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, bu değişim sürecinde en büyük sorunun "belirsizlik unsurları" olduğunun altını çizdi.

Dünyadaki gelişmelerin belirsizlikleri nedeniyle ekonomi alanında hedef belirlemekte zorlandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu problemi de aşmak için iş birliğinin önemine işaret etti.

- "Asya açılımı"

Bakan Çavuşoğlu, ticaret savaşlarına da değinerek, "Ticaret savaşlarını aslında 'inovasyon savaşları' olarak adlandırmak lazım. Bu anlamda inovasyon ve teknolojiye yatırım yapanlar bu savaşın galibi olacaktır." şeklinde konuştu.

Yeni açılım olarak bu sene özellikle "dijital diplomasi"ye ağırlık vermeye başladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki güçlü ekonomi, güçlü dış politika demektir. O yüzden ekonominin gücünün nereye gittiğini de birlikte iyi takip edip, analizini yapıp, ona göre politikalar oluşturmamız lazım. Biz görüyoruz ki ekonominin gücü Batı'dan Doğu'ya doğru gidiyor. Asya, artık bir güç merkezi olmaya başladı. Bu nedenle 'Yeniden Asya' açılımını başlattık."

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinin önemine dikkati çekerek, "Yeniden Asya açılımımızın yanında, bu kıtalardaki yükselen ekonomilere de farklı modellerle ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm yaptığımız işlerde, iş dünyasının hizmetinde olduğumuzun bilincindeyiz." diye konuştu.

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