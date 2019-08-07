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11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yargı Reformu Stratejisi gibi önemli reformların hayata geçirilmesi şu anda Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) liderliğinde hükümetimizin, kabinemizin önceliğidir" - "Önümüzdeki süreçte, vize serbestisi kriterlerinin gerçekleştirilmesi ve kişisel verilerin korunması gibi konularda Adalet Bakanlığımızın atacağı adımlar önem arz etmektedir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yargı Reformu Stratejisi gibi önemli reformların hayata geçirilmesi şu anda Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) liderliğinde hükümetimizin, kabinemizin önceliğidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katıldığı oturumda konuştu.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının, Adalet Bakanlığı ile konsolosluk işlemleri, yargı reformları ve adli yardımlaşma gibi farklı alanlarda yakın iş birliği yürüttüğünü belirtti.

İki bakanlığın ortak çalışmalarının faydasını gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, iş birliği için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu darbe girişimine teşebbüs edenler ve destekleyenlerin, içeride ve dışarıda yargıya teslim edilmesi konusunda yakın iş birliği yapıyoruz." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, bu sayede darbe girişimine teşebbüs eden ya da yardım eden çok sayıda FETÖ mensubunu yargıya teslim ettiklerini bildirerek bu kişilerden hesap sorulmasını sağladıklarını dile getirdi.

- "Yargı Reformu Stratejisi milletimizin de beklediği reform"

Çavuşoğlu, "Yargı Reformu Stratejisi gibi önemli reformların hayata geçirilmesi şu anda Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) liderliğinde hükümetimizin, kabinemizin önceliğidir. Bu konuda en büyük sorumluluk ve görev Adalet Bakanlığımızındır." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının, Reform Eylem Grubu çatışı altında Adalet Bakanlığı ile çok yakın iş birliği içerisinde çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte, vize serbestisi kriterlerinin gerçekleştirilmesi aynı zamanda kişisel verilerin korunması gibi konularda da yine Adalet Bakanlığımızın atacağı adımlar önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Yargı Reformu Stratejisi ile Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve hain darbe girişiminden sonra tekrar reformcu kimliğine dönmesi bakımından da önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günlerde aldığımız tüm tedbirler, bekamız için, ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için gerekliydi ve uluslararası normlar çerçevesinde tüm zorluklara rağmen hukuk sisteminde tedbirler aldık. Şimdi Yargı Reformu Stratejisi gerçekten milletimizin de beklediği reform. Bizim uluslararası çalışmalarımız için de önemli."

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