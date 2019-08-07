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11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır" - "Kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensuplarının Interpol aramalarından çıkarılması kabul edilebilecek bir durum değildir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır. Bu konuda paketler halinde, birinci, ikinci yargı paketi gibi birtakım düzenlemeler gündeme gelecektir. Bizler de bunun takipçisi olacağız." dedi.

Gül, Sheraton Otel'de düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahada ve masada güçlü, iradeli bir ülke haline geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda daha güçlü bir Türkiye profilinin bulunduğunu ifade etti.

Büyükelçilerin de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin taleplerini en güçlü şekilde dile getirdiğini anlatan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığını, Cumhuriyetin 100'üncü yılında güçlü yargı sistemin inşa etmenin çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Gül, yargı sisteminin adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler üzerinde yükselmesi için çaba sarf edeceklerini bildirdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinde tüm paydaşların dinlendiğinin, fikirlerinin alındığını aktaran Gül, "Bakanlıkta oturup bürokrasideki arkadaşlarla beraber hazırladığımız bir süreç işlemedi. Bu konuda kim söz söyleme ihtiyacı hissediyorsa herkesi dinledik ve ortaya nitelikli bir belge ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, vatandaşların hak ettiği yargı sistemini el birliğiyle kuracaklarını, öncelikli hedeflerinin vatandaşın ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Temel öncelikleri arasında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hak ve özgürlüklere en geniş saygı bulunduğuna da değinen Gül, temel vizyonun güven veren ve erişebilir adalet olduğunu vurguladı.

- "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tüm paydaşlarla hazırladık"

Adaleti sağlamama yönündeki bütün engelleri kaldırmanın temel hedef olduğuna işaret eden Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tüm paydaşlarla hazırladık. Kanun, kararname gerektiren, bakanlığın alacağı kararla yol alınacak uygulamalar da var. Bunların hepsini masaya yatırdık. Kanun gerektiren konularla ilgili de Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır. Bu konuda paketler halinde, birinci, ikinci yargı paketi gibi birtakım düzenlemeler gündeme gelecektir. Bizler de bunun takipçisi olacağız."

Yargı alanında yapılanlarla ilgili bilgi veren Gül, Adalet Akademisi'nin yeniden hizmet vermeye başladığını, eğitimin kalitesinin artması yönünde adımlar atılacağını bildirdi.

Gül, Yargı Etiği Bildirgesi'nin hazırlandığını, hakim ve savcıların uyması gereken etik ilkelerin belirlendiğini, bunun da yargının niteliğinin artırılması noktasında önemli gelişme olduğuna değindi.

Yargıda Hedef Süre uygulamasının başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Gül, hukuk yargılamalarında yüzde 92, ceza yargılamalarında yüzde 95, idari yargılamalarda ise yüzde 97 oranında hedef süreye uyulduğunu kaydetti.

Yurt dışı temsilcikliklerde yapılan işlemlerin aynı anda Türkiye'de de görülmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Gül, nöbetçi noterliğin de yargı hizmetlerine katkı sunduğunu vurguladı.

Bakan Gül, bu yıl itibarıyla başlayan elektronik tebligat uygulamasıyla 9 milyon 750 bin tebligatın elektronik ortamdan yapıldığını söyledi.

İş uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasının başarı oranının yüzde 70 olduğuna değinen Gül, ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuğun başarı oranının yüzde 57'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın güncellemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü, insan hakları alanında yeni bir eylem planının kamuoyuyla paylaşılacağını anlattı.

- Lekelenmeme hakkı

Adalet Bakanı Gül, lekelenmeme hakkı kapsamında kişilerin haksız, soyut şikayetlerle iftiraya maruz kalmaması için düzenlemeler yapıldığını soyut, temelsiz isnatlarla ilgili konularda kişilerin şüpheli durumuna düşmediğini, lekelenmediğini ifade etti.

Gül, lekelenmeme hakkı kapsamında 101 bin vatandaşın korunduğunu kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini anımsatan Gül, demokrasiyi, Anayasa'yı ortadan kaldırmak isteyenlerin bağımsız, tarafsız yargı önünde hesap verdiğini belirtti.

Bu mücadele verilirken hukuktan hiçbir zaman taviz verilmediğini aktaran Abdulhamit Gül, Türkiye'nin terörle etkin mücadele ettiğini söyledi.

Terörle mücadelenin uluslararası alanda etkin iş birliği gerektirdiğine bildiren Gül, "Kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensuplarının Interpol aramalarından çıkarılması kabul edilebilecek bir durum değildir." diye konuştu.

Gül, terörün politik seçiciliğine kurban edilemeyecek, kadar önemli olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül, daha sonra basına kapalı bölümde soruları yanıtladı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de konferans kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.

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11. Büyükelçiler Konferansı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara

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