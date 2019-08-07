Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır. Bu konuda paketler halinde, birinci, ikinci yargı paketi gibi birtakım düzenlemeler gündeme gelecektir. Bizler de bunun takipçisi olacağız." dedi.

Gül, Sheraton Otel'de düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahada ve masada güçlü, iradeli bir ülke haline geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda daha güçlü bir Türkiye profilinin bulunduğunu ifade etti.

Büyükelçilerin de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin taleplerini en güçlü şekilde dile getirdiğini anlatan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığını, Cumhuriyetin 100'üncü yılında güçlü yargı sistemin inşa etmenin çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Gül, yargı sisteminin adalet, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler üzerinde yükselmesi için çaba sarf edeceklerini bildirdi.