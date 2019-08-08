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11. Büyükelçiler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un katıldığı oturumun açılış konuşmasını yaptı.

AB Komisyonu bünyesindeki mevcut görevini bırakmaya hazırlanan Avramopoulos ile gelecekteki yeni görevlerinde de birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Çavuşoğlu, Avramopoulos'un Türkiye-AB ilişkilerinin destekçisi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Avramopoulos ile göç konusu başta olmak üzere, zor dönemlerde birlikte çalıştıklarına işaret ederek, AB yetkilisinin, ülkesi Yunanistan ile Türkiye'nin ilişkilerindeki yapıcı tavrına dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

11. Büyükelçiler Konferansı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Yunanistan, bizim için çok önemli bir ülke. Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz. Ancak gelecek nesiller için birlikte çalışmalıyız"

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı

11. Büyükelçiler Konferansı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11. Büyükelçiler Konferansı

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