"Dışişleri Bakanlığı olarak 11. Büyükelçiler Konferansı'mızın son gününde, dünyanın dört bir yanında görevli büyükelçilerimizle bundan tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Mücadelesi'nin meşalesini yaktıkları noktada bulunmaktan ve kentin simgesi konumundaki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etmekten kıvanç duyuyoruz. Aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi bağımsızlığından ödün vermeyeceğini ve kendi iradesinin üzerinde bir irade tanımayacağını, Samsun'da 19 Mayıs 1919'da başlayan ve Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanan yolculukta tüm dünyaya duyurmuştur. Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye bugün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi doğrultusunda artan imkan ve kabiliyetleriyle insani bir dış politika takip etmekte ve tüm dünyada itibarını her geçen gün arttırmaktadır.

Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine ve ötesine taşımak için aziz milletimizden aldığımız güçle kararlı biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız ve bayrağımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."