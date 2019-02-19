HABER

11 çocuğa işkence iddialarını Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde 11 çocuğun gözaltına alınması ve sonrasında bazı basın organlarında çıkan “İşkence gören çocuklar serbest bırakıldı” şeklinde haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü görüntülerle yalanladı.Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Habere konu olan 11 çocuğa yönelik işkence gördükleri yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu yaşı küçük şahıslar 15.02.2019 tarihinde Van’da, bölücü terör örgütü başının yakalanışının yıl dönümü sebebiyle terör örgütünün yaptığı yasa dışı eylem çağrısı üzerine polise ve polis araçlarına karşı taşlı, molotof kokteyli saldırı düzenlemiş ve olaylar esnasında bir polis memurunu da yaralamışlardır.

11 çocuğa işkence iddialarını Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 11 çocuğun gözaltına alınması ve sonrasında bazı basın organlarında çıkan “İşkence gören çocuklar serbest bırakıldı” şeklinde haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü görüntülerle yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Habere konu olan 11 çocuğa yönelik işkence gördükleri yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu yaşı küçük şahıslar 15.02.2019 tarihinde Van’da, bölücü terör örgütü başının yakalanışının yıl dönümü sebebiyle terör örgütünün yaptığı yasa dışı eylem çağrısı üzerine polise ve polis araçlarına karşı taşlı, molotof kokteyli saldırı düzenlemiş ve olaylar esnasında bir polis memurunu da yaralamışlardır. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları maske, eşarp, eldiven ve polise saldırı amacıyla kullandıkları havai fişekler ele geçirilmiş, şüphelilere ait cep telefonlarında ise terör örgütünü övücü mahiyette örgütsel paylaşımların ve örgütsel dokümanların bulunduğu anlaşılmıştır. Her zaman gerçekleri çarpıtmayı, yalan söylemeyi, iftira atmayı alışkanlık haline getiren bir takım çevrelerin ve onların avukatlarının ’gözaltında işkence’ iddialarını mesnetsiz ve hukuk dışı bir şekilde dile getirmelerinin, kendi sempatizan kitlelerini kışkırtma, güvenlik güçlerimizi yıpratma ve itibarsızlaştırma amacına matuf olduğu bilinen bir gerçektir. Habere konu edilen şüpheliler hakkında yapılan tüm işlemler, hukuka uygun olarak yasal mevzuat ve yetkili adli makamların talimatları çerçevesinde yerine getirilmiş olup, olayların bilinçli olarak çarpıtılması ve terör örgütüne destek veren tavrı nedeniyle ilgili baro ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Polis Teşkilatı olarak terör örgütleriyle mücadelemizi, evrensel hukuk ilkeleri, insani değerler ve hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak, yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.