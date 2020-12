11 çocuğu, 31 torunu var! 116 yaşındaki Fatma Nine koronayı yendi

Dokuzoğul köyünde yaşayan Fatma Akyüz, koronavirüs vakalarının artması üzerinde kent merkezindeki çocuklarının yanına geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan Akyüz'ün çocukları tarafından götürüldüğü hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.Tedbir amaçlı 1 gün hastanede tutulan Akyüz'ün daha sonra tedavisine evinde devam edildi. Tedaviyle hastalığı yenen Akyüz’ün, ilk isteği köyündeki evine dönmek oldu. Çocukları da annelerini köye götürdü.

Fatma Akyüz, “Dokuzoğul köyüne gelin geldim. Hastalık öncesi bütün yemeklerden yiyordum ama şimdi yiyemiyorum. İlaçlar bana dokunuyor ama kızlarımın zoruyla ilaçlarımı içtim. Hayatım boyunca hastaneye gitmeyi hiç istemedim, hastanede bir gece yattım. Allah bana uzun ömür verdi ve yaşadım, şükürler olsun. Köyün suyu, havası her şeyi güzel, uzun yaşamanın sırrı köyde yaşamak. Şehirde yaşamayı sevmiyorum, orada su bile içemiyorum. Köyde ne bulursak onu yeriz ama yediklerimiz doğal, her yediğimizi kendimiz üretiyoruz. Ben zeytin ve bal yiyorum, bu tür doğal ürünlerin hepsini çok seviyorum. Evlatlarımdan Allah razı olsun, bana her şeyi yediriyorlar ve çok iyi bakıyorlar. Tereyağını çok seviyorum. Tereyağını köy ekmeğine sürerek yiyorum. Yoğurttan ayran yapıyorum, ayranı da seviyorum” dedi.