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  4. 11 çocuğu var 12'ncisine hamile! 291 yıl hapis cezası varken dışarıda geziyordu

11 çocuğu var 12'ncisine hamile! 291 yıl hapis cezası varken dışarıda geziyordu

01.12.2024 14:37
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.12.2024 14:37
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Eskişehir’de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin kendisine ait araçla Bursa’dan kente giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan Ceylan Ç.’nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde durduruldu.

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12. ÇOCUĞUNA HAMİLE

Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi.

291-YIL-HAPIS-CEZASI-BULUNAN-HUKUMLU-ESK_448516_132443

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Ceylan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan Ç.’nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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