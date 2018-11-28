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11. Cumhurbaşkanı Gül, Enver İbrahim ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:19 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Gül, Enver İbrahim ile görüştü

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Enver İbrahim, Abdullah Gül'e ofisinde ziyarette bulundu.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"İslam dünyasının en parlak siyasetçilerinden biri olan Enver İbrahim, 11 yıl haksız yere hapis yattıktan sonra partisinin Malezya seçimlerini kazanmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Dün, İstanbul’da ziyaretime gelen Enver ile uzun yıllara dayanan arkadaşlık hasretini giderdik, sohbet ettik."

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim

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