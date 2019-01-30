11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım’ı tebrik etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor