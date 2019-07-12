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11. Cumhurbaşkanı Gül yeni parti sorusuna cevap vermedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıdığı Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak için Kayseri’ye geldi. Abdullah Gül burada gazetecilerin yeni parti ile ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı’nda Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve bazı protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Ziyaretim tamamen eğitim ile ilgili. Biliyorsunuz ismimi taşıyan üniversitenin, AGÜ’nün diploma töreni var. Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden biri oldu bu üniversite. Dolayısıyla o mutluluğu paylaşmak için buradayım. Başka bir amaç yok" diye konuştu.
Son dönemde gündemde olan ’yeni parti’ hakkında soru sorulması üzerine Gül, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar" diye cevap vererek aracına bindi. Havaalanından ayrılan Gül; AGÜ’nün mezuniyet törenine katılmak için Sümer Kampüsü’ne geçti.

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