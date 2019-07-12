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11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri'de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.   11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitenin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı

İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak için geldiği Kayseri'de, gazetcilerin S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitenin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Abdullah Gül, havaalanına indikten sonra üniversite binasına geldi. Burada Üniversite Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ile görüşen Gül, mezuniyet alanına giderken basın mensuplarının kendisine yönelttiği S-400 ve yeni partiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Gül, "Kayseri'de bulunma nedenim eğitim maksatlıdır. Başka açıklamalar yapıp bu eğitim faaliyetini gölgelemek istemem" dedi.

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11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı

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