11. Cumhurbaşkanı Gül'den Ara Güler için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatının büyük üzüntü yaşattığını belirterek, "Ara Güler, unutulmuş eski İstanbul'u şaheser fotoğraflarıyla hep canlı tutan büyük bir sanatçı olarak hep hatırlanacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, Ara Güler'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.
Mesajında Ara Güler ile fotoğraflarına da yer veren Gül, şunları kaydetti:
"Eserlerinden bazılarını Çankaya Köşkü Koleksiyonu'na kazandırdığım duayen fotoğraf sanatçısı ve muhabiri Ara Güler'in vefatı hepimize büyük üzüntü yaşattı. Ara Güler, unutulmuş eski İstanbul'u şaheser fotoğraflarıyla hep canlı tutan büyük bir sanatçı olarak hep hatırlanacaktır. Bu vesileyle ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum."
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