11 Cumhuriyetçi Senatör Daha Sonuca İtiraz Edecek

Grup yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın da seçimlere hile bulaştığı yönündeki kanıtsız iddialarının merkezinde yer alan, Biden’ın kazandığı çekişmeli eyaletlerden seçici delegelerin oylarını reddetmeyi planladıklarını bildirdi. Grup, bu eyaletlerde hile iddialarının araştırılması için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Hawley’e katılan grupta Ted Cruz, Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn ve Mike Braun’la birlikte, son seçimlerde Senato’ya seçilen ve Pazar günü yemin ederek görevlerine resmen başlayacak olan Cynthia Lummis, Roger Marshall, Bill Hagerty ve Tommy Tuberville bulunuyor.

Açıklamada, “Kongre, tartışmalı eyaletlerdeki seçim sonuçları üzerinde 10 günlük acilen bir inceleme yürütmek üzere, tam yetkili bir Seçim Komisyonu atamalı. Bu inceleme tamamlandığında, her bir eyalet, komisyonun bulgularını değerlendirebilecek ve gerekirse seçim sonucunda değişiklik yapmayı onaylamak için özel bir yasama oturumu düzenleyebilecek” ifadeleri kullanıldı.

11 Cumhuriyetçi senatör açıklamalarında, “bu nedenle, 6 Ocak’ta tartışmalı eyaletlerden seçici delegelerin oylarını reddetme niyetinde olduklarını” belirtti.

Cruz’un da Senatör Hawley gibi 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin olası aday adayları arasında adı geçiyor.

Cumhuriyetçi senatörlerin itirazlarının, Kongre’nin Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferini onaylamaması ve başkanlık seçimi sonuçlarını tersine çevirmesi gibi bir sonuç doğurması ihtimali yok denecek kadar az ancak Senato’da aslında törensel ve sembolik nitelikte olan bir oturumun tartışmalara sahne olması ve uzamasına neden olabilir.

Bunun yanında bu durum, 2022 Kongre seçimlerinde yarışacak olan bazı Cumhuriyetçiler’i de seçimlerde hile iddialarını desteklemek ya da Başkan Trump’a karşı çıkmak gibi iki seçenek arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir.