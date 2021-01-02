11 Cumhuriyetçi Senatör Daha Sonuca İtiraz Edecek

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un öncülük ettiği 11 Cumhuriyetçi senatör, Kongre 6 Ocak’ta Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarını resmen saymak için toplandığında Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferine itiraz edeceklerini açıkladı.
Bu adımı atacağını ilk açıklayan Cumhuriyetçi senatör hafta içinde Josh Hawley olmuştu. Böylece seçim sonucuna itiraz edeceklerini açıklayan Cumhuriyetçi senatörlerin sayısı 12’yi yükseldi.
Hawley’e katılan grupta Ted Cruz, Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn ve Mike Braun’la birlikte, son seçimlerde Senato’ya seçilen ve Pazar günü yemin ederek görevlerine resmen başlayacak olan Cynthia Lummis, Roger Marshall, Bill Hagerty ve Tommy Tuberville bulunuyor.
Grup yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın da seçimlere hile bulaştığı yönündeki kanıtsız iddialarının merkezinde yer alan, Biden’ın kazandığı çekişmeli eyaletlerden seçici delegelerin oylarını reddetmeyi planladıklarını bildirdi. Grup, bu eyaletlerde hile iddialarının araştırılması için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.
Açıklamada, “Kongre, tartışmalı eyaletlerdeki seçim sonuçları üzerinde 10 günlük acilen bir inceleme yürütmek üzere, tam yetkili bir Seçim Komisyonu atamalı. Bu inceleme tamamlandığında, her bir eyalet, komisyonun bulgularını değerlendirebilecek ve gerekirse seçim sonucunda değişiklik yapmayı onaylamak için özel bir yasama oturumu düzenleyebilecek” ifadeleri kullanıldı.
11 Cumhuriyetçi senatör açıklamalarında, “bu nedenle, 6 Ocak’ta tartışmalı eyaletlerden seçici delegelerin oylarını reddetme niyetinde olduklarını” belirtti.
Cruz’un da Senatör Hawley gibi 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin olası aday adayları arasında adı geçiyor.
Cumhuriyetçi senatörlerin itirazlarının, Kongre’nin Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferini onaylamaması ve başkanlık seçimi sonuçlarını tersine çevirmesi gibi bir sonuç doğurması ihtimali yok denecek kadar az ancak Senato’da aslında törensel ve sembolik nitelikte olan bir oturumun tartışmalara sahne olması ve uzamasına neden olabilir.
Bunun yanında bu durum, 2022 Kongre seçimlerinde yarışacak olan bazı Cumhuriyetçiler’i de seçimlerde hile iddialarını desteklemek ya da Başkan Trump’a karşı çıkmak gibi iki seçenek arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir.
Temsilciler Meclisi’nde de bir grup Cumhuriyetçi üye, seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini daha önce açıklamıştı. İtirazların Kongre’nin her iki kanadının bir üyesi tarafından destek görmesi halinde, bu iki kanat iki saate kadar sürebilen bir tartışma oturumu düzenleniyor ve sonra da itiraz oylamaya sunuluyor. İtirazın kabul görmesi için hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.
Çok sayıda Cumhuriyetçi senatör, Seçiciler Kurulu üyelerinin oylamasının sonucunu değiştirmeye yönelik hiçbir girişimi desteklemeyeceklerini beyan etmişti. Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da, Biden’ın seçim zaferini 15 Aralık’ta kabul etmiş ve diğer Cumhuriyetçi senatörleri de 6 Ocak’ta sonuca itiraz etmekten kaçınmaya çağırmıştı.
Cruz ve diğer 10 senatör de bugünkü açıklamalarında, bu girişimlerinde başarılı olmayabileceklerini kabul etti. Senatörler açıklamalarında, “Saf değiliz. Tamamı olmasa bile çoğu Demokrat’ın ve belki birkaç Cumhuriyetçi’den de daha fazlasının diğer yönde oy kullanacağını tümüyle bekliyoruz” ifadesini kullandı.