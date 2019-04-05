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11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye İlçesi Kaymakamı Muzaffer Şahiner: - "Geçen yıl ilçeden 7 bin 252 kilogram, bu yıl da şu ana kadar bin 350 kilogram kuzugöbeği ihraç edildi"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl düzenlenen 11. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 120 ile 200 lira arasında satışa sundu.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivallerin bir yörenin tanıtımındaki en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.

Fethiye'nin 931 kilometre kare alanı, 167 sahil uzunluğuyla ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını anlatan Şahiner, "İlçe, turizmin yanında tarımda da önemli bir yere sahip. Geçen yıl ilçemizden 106 bin ton, bu yıl ise şu ana kadar 60 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı. Geçen yıl ilçeden 7 bin 252 kilogram, bu yıl da şu ana kadar bin 350 kilogram kuzugöbeği ihraç edildi." dedi.

Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan ise festivalin 11’incisini düzenlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törenin ardından protokol üyeleri, Fethiye Belediyesi tarafından yaptırılan ve dastar bezlerinin dokunduğu dastarhaneyi ziyaret etti.

Festival 7 Nisan'da sona erecek.

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