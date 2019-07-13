11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması

İSTANBUL(AA) - Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafından "Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması" düzenlendi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde bu yıl 11'incisi düzenlenen buluşmada, İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Kurtuluş Marşı okundu.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan programın açılışında, 11 yıldır hiçbir zaman coşku ve heyecanlarını kaybetmeyerek, istek ve zindeliklerini koruyarak dava arkadaşlarının ve gönüldaşlarının gayretleriyle buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğu Türkistan halkının şu an tarihin en sıkıntılı günlerini yaşadığını anlatan Oğuzhan, uzun süreli esaret ve hala devam eden baskı ve sert yönetimin tesiri altında neredeyse yok olma eşiğine gelindiğinin çok net bir şekilde görüldüğünü aktardı.

Oğuzhan, bu buluşmanın amacını şu sözlerle anlattı:

"Hem toplum içerisinde birlikteliği, kardeşliği pekiştirmek hem Doğu Türkistan davamızın yürütülmesi esnasında teşkilatlar arasında ahenk, birlik ve beraberlik, dayanışmayı pekiştirmek hem de gündemdeki sıkıntıları bir araya gelip istişare ederek, hem meşruiyeti hem aklıselimi esas alarak bir çalışma yürütmek istedik. Milletimize, davamıza, halkımıza ve yaşadığımız ülkelere de yararlı bireyler ve teşkilatlar olarak böyle bir şey ortaya çıkaralım diye bu kardeşlik buluşmasına başladık."