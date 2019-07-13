HABER

11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan: - "Toplum içerisinde birlikteliği, kardeşliği pekiştirmek, teşkilatlar arasında ahenk, birlik ve beraberlik, dayanışmayı pekiştirmek hem de gündemdeki sıkıntıları bir araya gelip istişare etmek için bir çalışma yürütmek istedik"

İSTANBUL(AA) - Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği tarafından "Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması" düzenlendi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde bu yıl 11'incisi düzenlenen buluşmada, İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Kurtuluş Marşı okundu.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan programın açılışında, 11 yıldır hiçbir zaman coşku ve heyecanlarını kaybetmeyerek, istek ve zindeliklerini koruyarak dava arkadaşlarının ve gönüldaşlarının gayretleriyle buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğu Türkistan halkının şu an tarihin en sıkıntılı günlerini yaşadığını anlatan Oğuzhan, uzun süreli esaret ve hala devam eden baskı ve sert yönetimin tesiri altında neredeyse yok olma eşiğine gelindiğinin çok net bir şekilde görüldüğünü aktardı.

Oğuzhan, bu buluşmanın amacını şu sözlerle anlattı:

"Hem toplum içerisinde birlikteliği, kardeşliği pekiştirmek hem Doğu Türkistan davamızın yürütülmesi esnasında teşkilatlar arasında ahenk, birlik ve beraberlik, dayanışmayı pekiştirmek hem de gündemdeki sıkıntıları bir araya gelip istişare ederek, hem meşruiyeti hem aklıselimi esas alarak bir çalışma yürütmek istedik. Milletimize, davamıza, halkımıza ve yaşadığımız ülkelere de yararlı bireyler ve teşkilatlar olarak böyle bir şey ortaya çıkaralım diye bu kardeşlik buluşmasına başladık."

Hidayet Oğuzhan, sıkıntıların derinleştiği Doğu Türkistan meselesinin çözümünün milli bir istişareye dönüşmesi için kardeşlik buluşmasına "Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası" isimli bir alt başlık eklediklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Hidayet Oğuzhan'a, "Doğu Türkistan Davası Üstün Hizmet Ödülü" takdim edildi.

Okullarında başarılı olan Doğu Türkistanlı çocukların ödüllendirildiği programa, farklı ülkelerden araştırmacı, aydın, gazeteci, yazar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Doğu Türkistan kanaat önderleri katıldı.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Babalık sevincine kalbi dayanmadı! 1,5 yaşındaki kızı...Babalık sevincine kalbi dayanmadı! 1,5 yaşındaki kızı...
Yavru baykuşa fabrika işçileri sahip çıktıYavru baykuşa fabrika işçileri sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Doğu Türkistan Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası Hidayet Oğuzhan

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanmadı! Kızı da...

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.