"11. Edebiyat Festivali" 26 Aralık'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "11. Edebiyat Festivali" edebiyatseverlerle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen festival, 26 Aralık'ta Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek açılış töreniyle başlayacak.

"Edebiyat ve Gençlik" temasını işleyecek etkinlikte, 30'dan fazla oturumda 70'in üzerinde konuşmacı yer alacak.

Müzik ve şiir dinletilerinin de yer alacağı etkinlik kapsamında tiyatro ve belgesel film gösterimleriyle kitap hediye edilecek çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, etkinliğin Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olduğunu belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu bir içerikle İstanbulluların karşısına çıkacağız. Uzun süren hazırlıklar sonucunda İstanbul'a yakışır bir festival programı oluştu. Bu yıl temamızı Edebiyat ve Gençlik olarak belirlememizin sebebi, edebiyat dünyasında çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. Gençler edebiyatı yakından takip ediyor. Geleceğin büyük ustaları yetişiyor. Gençlik ve edebiyat ilişkisini oturumlarda ele alacağız." görüşlerine yer verdi.