11 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, saatte yaklaşık 250 kilometre rüzgar hızıyla Florida eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki kuzeybatı kesimini vuran Michael Kasırgası'nın\ eyaletin bugüne kadar karşılaştığı en şiddetli kasırgalardan biri olduğunu bildiriyor. Gazete, kasırganın kıyıya taşıdığı deniz suyunun yüksekliğinin yer yer iki buçuk metreyi aştığını, çok sayıda evi temelinden söktüğünü yazıyor. Habere göre karaya yaklaşmasına az zaman kala, çok kısa sürede şiddeti Kategori 1'den Kategori 4'e çıkan kasırga gerek eyalet sakinlerini gerekse yöneticileri hazırlıksız yakaladı. Ölü sayısının şu anda en az iki olduğu bildiriliyor. Kasırganın etkili olduğu bölgelerdeki konutların neredeyse yüzde 90'ına elektrik verilemiyor. Kısa süre önce Florence Kasırgası'nın büyük hasara neden olduğu Güney ve Kuzey Carolina eyaletleri de Michael Kasırgası'nın etkilerini hissediyor. Meteoroloji raporuna göre şiddetli yağış ve sel nedeniyle toprağın suya doygun olduğu Güney ve Kuzey Carolina'da yeni dalga yağışların yeni su baskınlarına neden olması söz konusu.
Washington Post bugün ayrıca İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüş olabileceği ihtimali bulunan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. Gazete, Amerikan istihbaratının, Suudi yetkililerin Virginia eyaletinde yaşayan Cemal Kaşıkçı'yı, Suudi Arabistan'a gitmek için kandırarak orada tutuklanması planı yaptıkları şeklinde bilgiye ulaştığını yazıyor. Habere göre bu istihbarat, Kaşıkçı'nın geçen hafta İstanbul'da ortadan kaybolması ve kendisinden bir daha haber alınamamasında Suudi Arabistan'ın parmağının olduğunu kanıtlar nitelikte. Kaşıkçı'nın arkadaşları, son dört aydır Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın kişilerin Kaşıkçı'ya memleketine dönmesi durumunda koruma altına alınmasını ve hükümette üst düzey iş teklif ettiklerini söylüyor. Kaşıkçı'nın ise bu tekliflere Suudi yönetimine güvenemeyeceği şeklinde yanıt verdiği bildiriliyor. Gazeteye göre Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da gözaltına alınması planı yapıldığına ilişkin istihbarat, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmüş olması ihtimalinin, yakalama planının işlememesi durumunda yapılan bir B planı olduğuna işaret ediyor. Öte yandan Washington Post, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı yakalama planıyla ilgili istihbaratın, Trump Yönetimi'nin Kaşıkçı'yı hayatının tehlikede olduğu konusunda uyarması gerekip gerekmediği sorularını da beraberinde getirdiğini kaydediyor.
Wall Street Journal ise Dow Sanayi Endeksi'nin mali krizden bu yana en çok değer kaybına uğradığı Ekim ayını yaşadığını yazıyor. Gazete, 831 puanlık gerilemenin borsadaki son dokuz yıllık yükselmenin sürdürülebilirliği konusunda yeni soru işaretleri oluşturduğunu bildiriyor. Habere göre hisse senetleri en çok kayba uğrayan şirketler, teknoloji şirketleri oldu. Netflix, Amazon ve Apple'ın hisseleri dün toplam 120 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Gazete, kayıpların teknoloji sektörünün dışına da yayıldığını, Caterpillar gibi küresel ticaretteki gelişmelerden doğrudan etkilenen firmaların ve bankaların da borsadaki düşüşün etkilerini hissettiğini vurguluyor. Yatırımcılarınsa ekonomik darboğazlarda olduğu gibi enerji firmalarına yöneldikleri gözleniyor. Gazeteye göre borsada yaşanan düşüş, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına bağlı. Başkan Trump, borsada dün yaşanan düşüşle ilgili bir soruya, ”Merkez Bankası çıldırdı” şeklinde yanıt verdi. Gazete, teknoloji firmalarının ağırlıklı olduğu Nasdaq Endeksi'nin yüzde 4,1 değer kaybettiğini, bu ayki kayıpların bununla birlikte yüzde 7,8'e çıktığını bildiriyor.
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