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11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 502 oldu. İşte 11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

11 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1502 oldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.

Son 24 saatte 1212 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin."

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