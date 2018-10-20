11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Van merkez ve Gevaş ilçesinde kiralanan 11 evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, Van ve Gevaş'ta 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' suçlarından F.G., N.T., M.D., İ.Ö., İ.Ş., Y.K., R.K., F.K., N.S., S.T., N.D., T.Y., U.Y. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 35 kişiye ise 37 bin 240 TL idari para cezası verildi.
Engin Ardıç'tan 'Öğrenci Andı' yorumu: Çocukları askere alın, şehit düşsünler
4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti
AK Parti'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Yakında bütün delilleriyle açıklanacak!
O çocuklar Türkiye'ye getirildi
Trump'ın damadına Cemal Kaşıkçı suçlaması: Bir ölüm listesi vermiş olabilir
Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
Okuyucu Yorumları 5 yorum