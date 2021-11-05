11 Eyaletten Şirketlere Aşı Zorunluluğu Aleyhine Dava

ABD'de 11 eyaletin başsavcıları, Cuma günü, Başkan Joe Biden yönetiminin 100 ya da daha fazla personel çalıştıran şirketlere getirdiği Covid-19 aşısı zorunluluğu aleyhine dava açtı.

Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki 8'inci Temyiz Mahkemesi'nde açılan dava, aşı zorunluluğu kararının ederal hükümetin yetkisi dahilinde olmadığını, bu tür kararları ancak eyaletlerin alabileceğini söylüyor.

Missouri Eyalet Başsavcısı Eric Schmitt, dava dosyasına göre "Bu aşı zorunluluğu uygulaması anayasaya aykırıdır, yasadışıdır ve akıl dışıdır" ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Partili Missouri Başsavcısı Eric Schmitt, önümüzdeki yıl yapılacak Kongre ara seçimlerinde Missouri eyaletinden Senato yarışına girmeyi planlıyor.

Schmitt: "Kişisel özgürlükleri korumak ve bürokrasi zorbalarına karşı koymak için dava açtım"

ABD İş Güvenliği ve Sağlık Dairesi’nin (OSHA) getirdiği yeni kurallar, 100 ya da daha fazla personele sahip şirketlerin elemanlarına Covid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirmesini ya da aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken maske takmalarını istemesini öngörüyor. Bu zorunluluğun 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olması, aksi takdirde kurallara uymayan şirketlere yaklaşık 14 bin dolarlık para cezası kesilmesi bekleniyor.

Missouri Başsavcısı Schmitt, eyalette 3 bin 443 işverenin yeni aşı zorunluluğu kapsamına girebileceğini, bunun, uygulamadan 1 milyon 300 bin çalışanın etkilenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Schmitt, "kişisel özgürlükleri ve Missouri'deki işyerlerini korumak; sadece güç ve kontrol elde etmek isteyen bürokrasi zorbalarına karşı koymak" için dava açtığını söyledi.

Biden yönetimi, Corona virüsü pandemisinden kurtulmanın en hızlı yolunun kitlesel aşılama olduğunu vurguluyor ve yaygın aşılama kampanyalarını destekliyor. Bir Beyaz Saray sözcüsü, Perşembe günü, büyük şirketlere getirilen aşı zorunluluğunun ABD'de 750 binden fazla can alan Covid-19'un yayılmasını durdurmayı amaçladığını kaydetti.

Muhafazakar medya şirketi de dava açtı

ABD İş Güvenliği ve Sağlık Dairesi’ni (OSHA) de bünyesinde barındıran ABD Çalışma Bakanlığı'ndan üst düzey bir hukuk yetkilisi, hukuki emsallerin, işyerlerini güvenli hale getirmek için kurallar koymaya olanak tanıdığını, bu kuralların eyalet yasalarının üzerinde olduğunu söyledi.

Biden yönetiminin aşı zorunluluğu uygulaması aleyhine dava açan Missouri eyaletine, başsavcıları Cumhuriyetçi Partili olan Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota ve Wyoming eyaletleri de katıldı. Iowa eyaletinin Demokrat Partili Başsavcısı Tom Miller da davaya katıldı.

Muhafazakar medya şirketi Daily Wire, Perşembe günü federal mahkemede uygulama aleyhine dava açmış, Michigan ve Ohio eyaletlerinde muhafazakar bir hukuk firmasının temsil ettiği şirketlerle Wisconsin eyaletinden iki imalatçı da davaya katılmıştı.

