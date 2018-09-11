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11 Eylül Amerikan Basınından Özetler

11.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

11 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerika'nın doğu kıyılarına yaklaşmakta olan Florence Kasırgası nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletleri yönetimlerinin kıyı kesimlerinde yaşayan bir milyon insan için zorunlu tahliye emri çıkardığını yazıyor. Gazete, rüzgar hızı saatte 224 kilometreyi bulan kasırganın Perşembe gecesi Kuzey ve Güney Carolina sınırı yakınlarında karaya vurmasının beklendiğini bildiriyor. Meteoroloji uzmanları, Florence Kasırgası'nın etkilerinin yıkıcı olacağı uyarısında bulunuyor. Kıyı kesimlerde denizin beş buçuk metre yükseleceği, bunun da çok ciddi sel baskınlarına neden olacağı öngörülüyor. Habere göre kasırganın etkisi, denizden kilometrelerce içeride olan bölgelerde de aşırı şiddetli yağış ve fırtına olarak hissedilecek. Kasırganın karaya vurduktan sonra hızlı ilerlemek yerine yavaşlaması, hatta durması olasılığı ve bahar aylarından bu yana zaten yoğun yağış alan bölgelerde toprağın suya doymuş olması da sel riskini arttırıyor.

New York Times'ın bugünkü bir başka ana sayfa haberiyse Çin'de etnik Uygurlar’ın ve diğer Müslüman azınlıkların tutulduğu toplama kamplarıyla ilgili. Gazete, Trump Yönetimi'nin, yüzbinlerce azınlık Müslüman'ın toplama kamplarında gözaltında tutulduğu Çin'de üst düzey yetkililere ve şirketlere yaptırım uygulamayı planladığını bildiriyor. Habere göre Trump Yönetimi ilk kez Çin'i bir insan hakları ihlali nedeniyle cezalandırmak için adım atmayı planlıyor. Amerika ayrıca Çin güvenlik dairelerinin ve şirketlerinin Çin'in kuzeybatısındaki Uygurlar'ı izlemek için kullandığı Amerikan yapımı teknolojilerin satışına kısıtlama getirilmesi seçeneğini de değerlendiriyor. Habere göre Başkan Trump şimdiye kadar Çin'i kötü insan hakları sicili nedeniyle cezalandırmaktan kaçınmıştı. Söz konusu yaptırımlar onaylandığı takdirde ticaretteki anlaşmazlık nedeniyle gergin olan Amerika-Çin ilişkilerinde yeni bir dönemece girilebileceği yorumu yapılıyor. İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Uygurlar'ın ve diğer Müslüman azınlıkların tutulduğu kampların, Çin'in on yıllardır devam eden insan hakları ihlallerinin şimdiye kadar görülmemiş boyutlara ulaştığının göstergesi olduğunu kaydediyor.

Wall Street Journal ise Trump Yönetimi'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'da bürosunun kapatılması talimatı vermesinin, Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğini bildiriyor. Gazete, Filistinliler'i öfkelendiren kararın, Amerika'nın Ortadoğu politikasına çeyrek yüzyıldır yön veren çerçevenin baskı altına alınması anlamına geldiğini yazıyor. Habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı açıklamada, kararın, Amerika'nın Ortadoğu'da kalıcı ve kapsamlı barış sağlanması amacından saptığı anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak Nauert, Washington'daki büronun kapatılmasının nedeninin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'le müzakerelere başlamak için adım atmamasından ve barış çabaları konusunda Amerikan hükümetiyle iletişim içine girmeyi reddetmesinden kaynaklandığını belirtti. Öte yandan Filistin ve İsrail arasında barış sağlanması amacıyla çaba gösteren bazı eski yetkililer, Trump Yönetimi'nin attığı adımın barış olasılığını baltaladığı yorumunda bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı'nda yirmi yıldan uzun süre Arap-İsrail müzakereleri üzerinde çalışan uzman Aaron David Miller, Trump Yönetimi'nin kararının, Amerika'nın Ortadoğu sorununa iki devletli çözüm bulma şeklindeki geleneksel yaklaşımını ortadan kaldıracağını söyledi. Gazete, Trump Yönetimi'nin daha önce de Amerika'nın İsrail'deki büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığını, Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler dairesine mali katkıyı kestiğini ve Doğu Kudüs'teki hastanelere yaptığı yardımı azalttığını hatırlatıyor.

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