11 Eylül Anma Törenlerine Üç Başkanla Katılım

Başkan Joe Biden ve eski başkanlar, Barack Obama ve Bill Clinton, Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yıkıldığı 11 Eylül terör saldırılarının 20’nci yıldönümünde New York’taki anma törenlerine katıldı.

Dünya Ticaret Merkezi ikiz kulelerinin yıkıldığı alana kurulan anıtta yan yana duran Başkan Biden ve iki eski başkanın yanı sıra yüzlerce kişi ellerinde terör saldırılarında kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla birlikte törende hazır bulundu.

Tören başlamadan önce savaş uçakları New York üzerinden geçerken, Başkan Biden’ın, törenin büyük bir bölümünde kollarını birleştirmiş, başı önüne eğik bir şekilde 20 yıl önceki saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların adlarının okunmasına kulak verdiği ve zaman zaman gözyaşlarını sildiği gözlendi. Biden tören sırasınca hiç konuşmadı.

Joe Biden, 20 yıl önce teröristlerin dört uçağı kaçırarak düzenlediği eylemler sırasında senatördü. Saldırıların 10’uncu yıldönümünde de Biden, dönemin başkanı Barack Obama’nın yardımcılığını yaptı.

Biden ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasına düzenlenen saldırıların törenine katılmadan önce Pennsylvania eyaletinde bulunan Shanksville kasabasına uğradı. Teröristler üç uçağı New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binalarıyla Washington’daki Pentagon binasına çarptırırken, United Havayolları 93 sefer sayılı uçağın yolcuları olaydan haberdar olunca hava korsanlarıyla boğuşmaya girmiş ve uçak Shanksville’deki boş bir tarlaya düşmüştü. Olayda yolcular, mürettebat ve hava korsanları dahil olmak üzere 40 kişi öldü. Başkan Biden, eşi Jill ile Shanksville’deki kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Biden ayrıca Shanksville’deki kazada arama ve yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekibiyle bir araya geldi.

11 Eylül 2001 günü yolcu uçaklarıyla New York ve Washington’da düzenlenen intihar saldırılarının yanı sıra Shanksville’de düşen uçaktakiler de dahil olmak üzeretoplam 3 bine yakın kişi öldü 25 binin üzerinde kişi yaralandı ve binlerce kişi, aylar süren enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarında zehirli kimyasallara maruz kaldı.

11 Eylül, daha önce benzeri bir olay yaşamamış, ABD’nin uluslararası düzeyde kendi topraklarında maruz kaldığı en büyük ve en kanlı saldırı oldu. Son dönemde Afganistan’dan hızlı bir şekilde çekilme kararı alan Başkan Joe Biden, çekilmenin biçiminden dolayı ABD’yi yeni terör saldırılarına maruz bıraktığı yönünde yoğun eleştirilere hedef oldu.

Biden törenlerde konuşma yapmamayı tercih etti. Shanksville’de konuşma yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray’a yönlendirildiği muhtemel olan uçaktaki hava korsanlarını engelleyen yolcu ve mürettebatla, saldırıların ertesinde birleşen Amerikan halkını öven bir konuşma yaptı.

O dönemde başkan olan George W. Bush da Shanksville’de yaptığı konuşmada saldırıların aradaki farklılıklara rağmen Amerikan halkını birleştirdiğine dikkati çekti. Amerika’da siyasetin öfke, korku ve nefreti benimsediğinin altını çizen Bush, 20 yıl önce milyonlarca kişinin bir araya geldiğini hatırlattı.

Biden da bir gece önceden Beyaz Saray’dan kaydettiği konuşmasında birlik konusuna değindi ve 11 Eylül’den çıkarılacak asıl dersin birlik duygusunun Amerikan halkına kattığı güç olduğunu söyledi. Başkan Biden, bu olayların üzerinden ne kadar zaman geçmiş olsa da acısının, birkaç saniye önce duyulmuş bir haber kadar taze olduğunu bildirdi.

Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarından bu yana dördüncü Amerikan başkanı oldu. Son 20 yıl içinde ABD başkanları, 11 Eylül saldırılarının etkisi altında kritik ve dünyanın kaderini değiştirecek iç ve dış politika kararlarına imza attı.

Dönemin başkanı George Bush, saldırıların yaşandığı sırada Florida’da bir anaokulunda çocuklara kitap okuyordu. Bush tüm gün boyunca güvenlik nedeniyle Washington’a sokulmadı. O dönem senatör olan Joe Biden bu karara karşı çıkan isimlerden biriydi. Bush korku içindeki Amerikalılara o günün akşamında kısa bir konuşmayla televizyondan seslendi.

11 Eylül terör saldırıları aynı zamanda sekiz yıl süren Bush döneminin en belirleyici olaylarından biri oldu. George Bush, 2002’deki ilk yıldönümünde konuşmasını New York’taki Ellis Adası’nda, Özgürlük Anıtı’nı arkasına alarak yaptı ve “Düşmanlarımızın başlattığını biz tamamlayacağız” diye konuştu.

O dönem başlatılan Afganistan ve Irak savaşları, sonraki başkanların döneminde de devam etti. Bugün, yani 11 Eylül 2021 tarihi, aynı zamanda ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşı resmen sona erdirdiği gün olarak kayıtlara geçti.

Obama’nın başkanlığı sırasında, saldırıların 10’uncu yıldönümünden birkaç ay önce El Kaide lideri Usame bin Ladin, ABD donanmasına bağlı komandoların düzenlediği harekatta ölü ele geçirildi.

