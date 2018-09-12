11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki

ABD Başkanı Donald Trump dün First Lady Melania Trump'la birlikte 11 Eylül 2001'deki saldırıda ölenleri onurlandırmak için Pensilvanya'daki anma etkinliğine giderken alanda kendisini bekleyen destekçileri ile selamlaştı.

Ancak Trump'ın bu sırada çift yumruğunu kaldırarak yaptığı sevinç ve zafer ifade eden hareketi sosyal medyada tepki çekti.

Hareketi eleştirenler Trump'ın hareketinin 'saygısızca' davrandığını ve 'bir başkasının ölümü konusunda empati gösteremediğini' savundu.

Jess Dweck adlı Twitter kullanıcısı "Ben hayatımda Trump'ın 11 Eylül için heyecanladığı kadar hiçbir şeye heyecanlanmadım" yorumunu yaptı.

'BU YÜZDEN CENAZELERE DAVET EDİLMİYOR'

Trump çift yumruk hareketi dışında gün içinde 'mutluluk ve onay' anlamına gelen baş parmak kaldırma hareketi de yaptı.

Randi Mayem Singer adlı Twitter kullancısı Trump'ın Pensilvanya'daki anma merkezinde baş parmağını kaldırırkenki fotoğrafını paylaşarak kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in cenazesine Trump'ın davet edilmediğini hatılattı. Kullanıcı "İşte bu nedenle cenazelere davet edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer kullanıcılar da hazırladıkları çeşitli montajlarla Trump'ı alaya aldı.

Kimi Trump'ın ellerinin arasına diş ipi yerleştirdi.

Kimi de Trump'ı bir dondurma kamyonunun peşinden sevinçle koşarken gösterdi.





