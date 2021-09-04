11 Eylül Belgelerinin Gizliliği Kaldırılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili soruşturma belgelerinin gizliliğinin kaldırılarak yayınlanmasını talep etti.

Biden, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmanın belgeleriyle ilgili bu adımın atılması için Adalet Bakanlığı’na emir verdi.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın, Biden’ın bu çağrısının ardından söz konusu belgeleri gizliliği kaldırılmış bir şekilde yayınlaması için 6 ay süresi var.

Biden’ın konuyla ilgili açıklamasında, “Başkanlık için yarışırken, Amerika’ya yönelik 11 Eylül 2001 saldırılarıyla ilgili belgelerin şeffaf bir şekilde gizliliğinin kaldırılmasını sağlamak için söz verdim. O trajik günün 20’nci yıldönümüne yaklaşırken, bu sözümü yerine getiriyorum” ifadeleri yer aldı.

Diğer taraftan, saldırılarda yaşamını yitirenlerin aile üyelerinden bazıları ise saldırıyı düzenlemede kullanılan uçakları kaçıranların Suudi Arabistan’la bağlantılarını gösteren kanıtların FBI tarafından yok edildiği ya da bunların varlığının reddedildiği yönündeki iddiaların da soruşturulması yönündeki taleplerini yineledi.

Ailelerin talebiyle bir sivil toplum kuruluşundan Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Michael Horowitz’e yönlendirilen mektupta, “Bir ya da birden fazla FBI yetkilisinin, açığa çıkmasını önlemek amacıyla, kanıtları saklamaya ya da yok etmeye yönelerek kasti uygunsuzluk suçu işlemiş olma olasılığı gündemde” denildi.

Suudi Arabistan uçakların kaçırılmasında herhangi bir rolü olmadığını iddia ediyor.

