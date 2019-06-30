HABER

11 Eylül Enkazının Hasta Ettiği Yardım Görevlilerine Tazminat Yolunu Açan Eski Polis Öldü

30.06.2019 01:44 | Son Güncelleme

11 Eylül terör kurbanlarına yardım ederken zehirli enkazın etkisine maruz kalarak hastalanan kurtarma görevlilerine yardım fonu sağlanmasına öncülük eden eski New Yorklu polis ve siyasi aktivist hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Luis Alvarez, yıllardır kalınbağırsak kanseriyle mücadele ediyordu

11 Eylül Enkazının Hasta Ettiği Yardım Görevlilerine Tazminat Yolunu Açan Eski Polis Öldü

11 Eylül terör kurbanlarına yardım ederken zehirli enkazın etkisine maruz kalarak hastalanan kurtarma görevlilerine yardım fonu sağlanmasına öncülük eden eski New Yorklu polis ve siyasi aktivist hayatını kaybetti.

53 yaşındaki Luis Alvarez, yıllardır kalınbağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Alvarez 11 Haziran’da Temsilciler Meclisi Adalet Alt Komisyonu’nda konuşmuş ve 11 Eylül terör kurbanlarına ödenen tazminatın uzatılması talebinde bulunmuştu. New Yorklu ünlü komedyen ve siyasi aktivist Jon Stewart da aynı komisyon toplantısında Alvarez’e destek verdi.

Ağır hasta olduğu gözlemlenen Alvarez, söz konusu ödeneğin kendileri için “cennete bilet” anlamına gelmediğini, kurbanların ailelerine destek sağlamasının amaçlandığını söyledi.

2016 yılında kanser teşhisi konan Alvarez defalarca kemoterapiye girdi. Hastalığına, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi binasının enkazındaki zehirli maddelerin yol açtığı tanısı kondu. Alvarez, binaların yıkılmasından sonra üç ay boyunca enkazda araştırmalar yürütmüştü.

Alvarez komisyondaki açıklamasından birkaç gün önce bakımevine yerleştirilmişti.

Yılsonuna kadar tamamen harcanması beklenen 7,3 milyar dolarlık ödeneğin uzatılmasıyla, 18 yıl önceki facianın yarattığı dev enkaz alanında görev yapmak zorunda kalan polis, itfaiyeci ve diğer acil yardım görevlilerinin tıbbi masraflarının karşılanması amaçlanıyor.

Enkazdaki zehirli maddelere bağlı olarak hastalanan ya da hayatını kaybeden yardım görevlilerinin ailelerine tazminat olarak ödenen fon ilk olarak 2011 yılında başlatılmıştı.

Enkaz başında haftalarca araştırma yürüten yardım görevlilerinin önemli bölümü zehirli maddelere maruz kalmalarından dolayı kanser ya da başka hastalıklara maruz kaldı. Amerikan Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri, bu kişilerin sayısını 12 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
IŞİD Beş Yılı Geride Bıraktı Ancak Tehlike Geçti mi?IŞİD Beş Yılı Geride Bıraktı Ancak Tehlike Geçti mi?
Yeni Yargı Reformu Sorunları Çözecek mi?Yeni Yargı Reformu Sorunları Çözecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

İsveç'te hastane mescidine ırkçı saldırı

Rum lider Anastasiadis’in kalçası kırıldı

Rum liderin kalçası kırıldı!

Son dakika: Bütün ülkeler imzaladı! İşte G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi

İşte G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi

Son dakika: Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

ABD'den İdlib'teki gözlem noktasına düzenlenen saldırıya kınama!

ABD'den Türkiye taziye mesajı: Saldırıları kınıyoruz

Afganistan'da korucu karakoluna saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da korucu karakoluna saldırı! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.