11 Eylül Enkazının Hasta Ettiği Yardım Görevlilerine Tazminat Yolunu Açan Eski Polis Öldü

Ağır hasta olduğu gözlemlenen Alvarez, söz konusu ödeneğin kendileri için “cennete bilet” anlamına gelmediğini, kurbanların ailelerine destek sağlamasının amaçlandığını söyledi.

53 yaşındaki Luis Alvarez, yıllardır kalınbağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Alvarez 11 Haziran’da Temsilciler Meclisi Adalet Alt Komisyonu’nda konuşmuş ve 11 Eylül terör kurbanlarına ödenen tazminatın uzatılması talebinde bulunmuştu. New Yorklu ünlü komedyen ve siyasi aktivist Jon Stewart da aynı komisyon toplantısında Alvarez’e destek verdi.

11 Eylül terör kurbanlarına yardım ederken zehirli enkazın etkisine maruz kalarak hastalanan kurtarma görevlilerine yardım fonu sağlanmasına öncülük eden eski New Yorklu polis ve siyasi aktivist hayatını kaybetti.

Alvarez komisyondaki açıklamasından birkaç gün önce bakımevine yerleştirilmişti.

Yılsonuna kadar tamamen harcanması beklenen 7,3 milyar dolarlık ödeneğin uzatılmasıyla, 18 yıl önceki facianın yarattığı dev enkaz alanında görev yapmak zorunda kalan polis, itfaiyeci ve diğer acil yardım görevlilerinin tıbbi masraflarının karşılanması amaçlanıyor.

Enkazdaki zehirli maddelere bağlı olarak hastalanan ya da hayatını kaybeden yardım görevlilerinin ailelerine tazminat olarak ödenen fon ilk olarak 2011 yılında başlatılmıştı.

Enkaz başında haftalarca araştırma yürüten yardım görevlilerinin önemli bölümü zehirli maddelere maruz kalmalarından dolayı kanser ya da başka hastalıklara maruz kaldı. Amerikan Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri, bu kişilerin sayısını 12 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

