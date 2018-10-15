11 Eylül işbirlikçisi Mutasaddık Almanya'dan sınır dışı ediliyor

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen saldırıların işbirlikçisi Münir el Mutasaddık, memleketi Fas'a sınır dışı edilmek üzere Hamburg havalimanına götürüldü.
15 yıl hapis cezasını çekmekte olduğu Hamburg-Fuhlsbüttel'de bulunan cezaevinden çıkarılan Mutasaddık, sınır dışı edilmek üzere Hamburg havalimanına götürüldü. 44 yaşındaki Mutasaddık, daha önce Hamburg'daki bir mahkemede yargılanmış ve dava sonucunda 11 Eylül saldırılarını düzenleyen kişilere yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Mutasaddık, 3 bini aşkın vakada adam öldürmek ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından hüküm giymişti.
9 Eylül'de açıklama yapan Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık, Mutasaddık'ın cezasının dolacağı Kasım ayı yerine Ekim ortasında tahliye edilmesine izin verildiğini ve Mutasaddık'ın tahliye olur olmaz sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Mutasaddık'ın 11 Eylül'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan uçaklardan birinin pilotu olan Muhammed Atta ile Hamburg merkezli bir hücre çerçevesinde bağlantısı bulunduğu belirlenmişti. Atta ve Mutasaddık dışında iki üyesi daha bulunan hücrenin en az beş de destekçisi olduğu ortaya çıkmıştı.
DW,dpa/BÜ,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe
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