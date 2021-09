11 Eylül Kurbanları 20. Yılında Anılıyor

11 Eylül terör saldırılarında ölenler kanlı terör saldırılarının 20’nci yıldönümünde anılıyor. Başkan Joe Biden aynı gün içinde New York, Washington ve Pennsylvania'da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anılacağı törenlere katılacak. Anma törenleri New York’ta 11 Eylül’de ilk uçağın çarptığı saat 08:46’da başlayacak.

11 Eylül 2001’de El Kaide’ye bağlı 19 teröristin saldırıları Amerika için kara bir gün olmak dışında dünyanın tarihini değiştiren en kara günlerden biri olarak tarihe geçti.

Her şey sabah saat 07.59’da American Airlines’ın Los Angeles’a gitmek için Boston Logan Havalimanı’ndan 11 sefer sayılı uçağının havalanmasıyla başladı. Saat 08.14’te uçağın kimliği bilinmeyen teröristler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Aynı dakikalarda yine aynı havalimanı, Boston Logan’dan United Airlines’a ait 175 sefer sayılı uçak Los Angeles’a gitmek için havalandı. Saat 08.20’de American Airlines 77 sefer sayılı uçağı yine Los Angeles'a gitmek için Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. 08.42’de United Airlines’a ait 93 sefer sayılı uçak San Francisco Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere New Jersey’deki Newark Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. 08.42’de 175 sefer sayılı United Airlines uçağının kaçırıldığı bildirildi.

08.46’da American Airlines’a ait 11 sefer sayılı uçak New York’taki Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi’nin 93 ile 99’uncu katlarına büyük bir patlamayla çarptı. Saat 08.50’de American Airlines’ın 77 sefer sayılı uçağının kaçırıldığı bildirildi. Saat 09.03’te United Airlines’a ait 175 sefer sayılı uçak, Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi’nin 77 ile 89 katları arasına çarptı. Saat 09.28’de United Airlines’ın 93 sefer sayılı uçağının kaçırıldığı bildirildi. Saat 09.37’de American Airlines’ın 77 sefer sayılı uçağı Pentagon'a çarptı. 09.59’da Dünya Ticaret Merkezi’nin Güney Kulesi çöktü. 10.03’te 93 sefer sayılı United Airlines’a ait uçak teröristlerle yolcular arasında yaşanan arbede sonrasında Pennsylvania eyaletinin Shanksville kenti yakınlarındaki Pennsylvania'da bir tarlaya düştü.

10.28’ de Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi de çöktü. 11 Eylül 2001’de iki buçuk saat içinde yaşanan kabus dünyanın tarihini değiştirdi. 11 Eylül terör saldırılarında 2 bin 997 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

New York’ta 2 bin 753 kişi öldü

Kanlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin çoğunluğu New Yorklulardı. New York’ta 2 bin 753 kişi terör saldırısında can verdi, binlerce kişi yaralandı. Saldırıda ölenler arasında mahsur kalanları kurtarmak ikiz kulelerde bulunan 343 itfaiyeci ve 71 güvenlik mensubu ve sağlık görevlileri de vardı. Aylarca dumanın etkisinde kalan bölgede bulunan 400 binden fazla kişi zehirlendi. Yüzlerce kişi solukları duman yüzünden başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklardan yaşamını yitirdi.

Olayı yaşayan yüzbinlerce kişide, ankisiyete, ruhsal travmalar, davranış bozukları, psikiyatrik sorunlar ve fobiler tespit edildi. Uzmanlar, aradan 20 yıl geçmiş olsa da çeşitli travmalar saptanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun kanlı terör saldırılarında yaşadıklarının hala etkisi altında olduğu görüşünde.

11 Eylül saldırılarının kurbanları arasındaki tek Türk Zühtü İbiş

11 Eylül terör saldırılarında yaşamını kaybedenlerin arasındaki tek Türk vatandaşı Zühtü İbiş’ti. Babası çok uzun yıllar önce Amerika’ya göç etmişti. En büyük hayali ise onun yanına gitmekti. Zühtü liseyi bitirdi ve ardından Amerika’nın yolunu tuttu. İngilizce bilmiyordu. İlk aylarında arkadaşlarıyla sadece vücut dilini kullanıp, işaretleşerek anlaşabiliyordu. Bu durum fazla uzun sürmedi.

Zühtü, çalışkanlığı ve azmiyle altı ay geçmeden İngilizce’yi sökmeyi başardı. Artık hem çalışıp hem de okuyordu. Zorluklar içerisinde yüksek eğitimini tamamladı. Zühtü, Dünya Ticaret Merkezi’nin o görkemli İkiz Kuleleri’nde çalışmak istiyordu. Bilgisayar programcısı olmuştu. "Cantor Fitzgerald" firmasına başvurmuş ve işe kabul edilmişti. İkiz Kulelerin 103. katında işe başladığı gün dünyalar onun olmuştu. Zühtü’nün bir hayali daha vardı. Sarıyaprak’ta lisede birlikte okuduğu ve sırılsıklam aşık olduğu Leyla'sına kavuşmak. Zühtü, yıllar sonra gençlik hayalini de gerçekleştirip Leyla ile evlendi. New Jersey’de tuttukları evde yaşamaya başladılar. Ardından, Mert ismini verdikleri bir çocukları oldu. Artık yavaş yavaş tüm hayallerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Finans dünyasında uzmanı olduğu bilgisayar programcılığında hızla ilerlemek istiyordu.

103’üncü kattaki son konuşma

O kara günün sabahında New Jersey’deki evinden her sabah olduğu gibi çıktı ve yıllarca çalışmayı hayal ettiği İkiz Kuleler'in kendisini 103’üncü kattaki ofisine çıkaran asansöre son kez bindiğinin farkında değildi. Zühtü’nün çalıştığı kuleye sabah 08.46’da Boeing 767 tipi bir uçak çarpmıştı. Uçağın çarptığı katlar Zühtü’nün çalıştığı işyerinin sadece dört kat altında idi. Zühtü, alt katlarda gerçekte neler olduğunu bilmiyor, binaya çarpanın küçük bir uçak olduğunu düşünüyordu. Zühtü, telefona sarılıp eşi Leyla’yı aradı ve “Küçük bir uçak çarptı. Merak edilecek hiçbir şey yok. Beni çağırıyorlar. Bizi aşağıya indirecekler” dedi. Zühtü’nün, Leyla'sı ile yaptığı son konuşma bu oldu. Zühtü

İbiş’in hayalleri o kara günde İkiz Kuleler’le birlikte çöktü. Ailesi, ancak DNA testleri sonrasında cenazesini teslim altı. Doğduğu, Sarıyaprak’ta toprağa verdi. Zühtü İbiş, 11 Eylül terör saldırılarında 90 farklı ülkeden hayatını kaybeden tek Türk vatandaşı olarak kanlı terör saldırısının tarihine geçti. Babasını kaybettiği gün henüz iki yaşında olan Mert ise şimdi 22 yaşında. Beş yıl önce Zühtü İbiş’in anısına New Jersey eyaletinde yaşadığı kentte bir anıt mezar açıldı. Zühtü’nün çalıştığı şirket Cantor Fitzgerald terör saldırısında tam 380 çalışanını kaybetti.