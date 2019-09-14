‘11 Eylül Saldırılarında Çalışan İtfaiyecilerin Kalp Sağlığı Tehlikede’

ABD’de 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yayınlanan yeni bir rapor, yıkılan İkiz Kuleler’e önce varan ya da yıkıntılarda uzun süre çalışan itfaiye erlerinin kalp rahatsızlığı yaşama riskinin, daha geç gelen ya da daha kısa görev yapanlara göre yüksek olduğunu belirledi.

Kaçırılan dört yolcu uçağıyla düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yitirmiş, uçakların çarptığı gökdelenler tamamen çökmüş, toz bulutuyla kaplanan New York, günlerce süren yangınlara sahne olmuştu.

Hazırlanan rapor için saldırılar sonrası 16 yıl boyunca 9 bin 796 itfaiye erinin sağlığı izlemeye alındı. O dönemde sadece 25 kadın itfaiyeci olduğundan araştırmada sadece erkekler izlendi.

Araştırmacılar itfaiye erlerinin saldırılar çncesi tıbbi kayıtlarıyla da karşılaştırma yaptı ve 11 Eylül 2001’den sonra 489 kişide kalp sorunları tespit edildi. Bu vakaların 120’sinin kalp krizi, 300’ünün de damar tıkanıklığı olduğu açıklandı.

Tespitlere göre saldırı sonrası İkiz Kuleler’e öğleden önce varan 1600 itfaiye erinde kalple ilişkili riskler, geç varanlara göre yüzde 44 daha fazla oldu. Bölgede altı aydan fazla çalışanlarda da kap rahatsızlıkları yüzde 33 arttı.