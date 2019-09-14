‘11 Eylül Saldırılarında Çalışan İtfaiyecilerin Kalp Sağlığı Tehlikede’

ABD’de 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yayınlanan yeni bir rapor, yıkılan İkiz Kuleler’e önce varan ya da yıkıntılarda uzun süre çalışan itfaiye erlerinin kalp rahatsızlığı yaşama riskinin, daha geç gelen ya da daha kısa görev yapanlara göre yüksek olduğunu belirledi.
Kaçırılan dört yolcu uçağıyla düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi yitirmiş, uçakların çarptığı gökdelenler tamamen çökmüş, toz bulutuyla kaplanan New York, günlerce süren yangınlara sahne olmuştu.
Hazırlanan rapor için saldırılar sonrası 16 yıl boyunca 9 bin 796 itfaiye erinin sağlığı izlemeye alındı. O dönemde sadece 25 kadın itfaiyeci olduğundan araştırmada sadece erkekler izlendi.
Araştırmacılar itfaiye erlerinin saldırılar çncesi tıbbi kayıtlarıyla da karşılaştırma yaptı ve 11 Eylül 2001’den sonra 489 kişide kalp sorunları tespit edildi. Bu vakaların 120’sinin kalp krizi, 300’ünün de damar tıkanıklığı olduğu açıklandı.
Tespitlere göre saldırı sonrası İkiz Kuleler’e öğleden önce varan 1600 itfaiye erinde kalple ilişkili riskler, geç varanlara göre yüzde 44 daha fazla oldu. Bölgede altı aydan fazla çalışanlarda da kap rahatsızlıkları yüzde 33 arttı.
Araştırmacılar, itfaiye erlerinin saldırı bölgesine varış saatlerinin kayıtları tam olsa da her birinin kaçar saat çalıştığı konusunda daha az bilgi olduğuna dikkat çekti.
Ancak araştırma, kalp rahatsızlığı risklerinde artışın, saldırıda meydana gelen toz bulutu ya da ortaya çıkan gazlarla ilgisi olup olmadığını kanıtlamıyor. Araştırma ayrıca New York’taki itfaiye erlerini, genel nüfusla, acil yardım ekipleri ya da inşaat işçileriyle de karşılaştırmıyor.
New York İtfaiye Departmanı’nın sağlık sorumlusu David Prezant, risk artışının az olduğunu ve bir salgın olmadığına dikkat çekse de, “Bu risk zamanlar artıyor ve yok olmuyor” dedi.
Geçmişte başka çalışmalarda da 11 Eylül’de kurtarma çalışmalarına katılanlarda kalp rahatsızlıklarının arttığı öne sürülmüştü. Bu tür sorunların, acil yardım çalışanları ya da kurbanların tazminat fonunca güvence altına alınmıyor.
ABD Kongresi, bu fonu saldırıda fiziksel hasar gören bireyler ve kurbanların ailelerine yardım için kurdu. Fona bugüne kadar 51 bin kişi başvurdu. Haber ajansı Associated Press’in verilerine göre fondan 5 milyar 500 milyon dolarlık ödeme yapıldı. 29 Temmuz 2019’da fonun 2092’ye kadar işlemesi için daha fazla bütçe ayıran yasa tasarısı Kongre’de kabul edildi.
Bu son araştırma, fonun kapsadığı sağlık sorunları listesi genişletilmesine ve daha fazla insanı ödeme almasına yardımcı olabilir.
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