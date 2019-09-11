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11 Eylül saldırılarında ölen tek Türk Zühtü İbiş'ti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

 ABD’ye yapılan 11 Eylül terör saldırılarının bugün yıldönümü ve saldırıların üzerinden 18 yıl geçti.

11 Eylül saldırılarında ölen tek Türk Zühtü İbiş'ti

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - ABD’ye yapılan 11 Eylül terör saldırılarının bugün yıldönümü ve saldırıların üzerinden 18 yıl geçti. Saldırılarda ölenler arasında Türk Zühtü İbiş'te vardı. Saldırılar sırasında Dünya Ticaret Merkezi'nin (DTM) Kuzey Kulesi'nin 103'üncü kattaki bir ofiste bilgisayar programcısı olarak çalışan İbiş telefonla aradığı eşine, "Az önce binaya uçak çarptı, bizim kata vurmadı, birazdan ineceğiz. Merak etme, seni sonra ararım" demişti. Bu ikilinin son konuşması olmuştu.

Dünya, 11 Eylül 2001 yılında daha önce eşi benzeri görülmemiş terör saldırılarına tanıklık etti. ABD’ye 11 Eylül 2001 yılında uçaklarla yapılan saldırıların bugün 18.yıldönümü. İç hat seferi yaparken El-Kaide üyesi teröristler tarafından kaçırılan üç uçakla Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen intihar saldırılarında 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi. Kaçırılan dördüncü uçakta teröristler Washington’u hedef alırken uçak Shanksville yakınlarına düştü.Uçakların silah olarak kullanılması sonrası dünya genelinde havacılık tarihinde kurallar devrim niteliğinde yeniden yazıldı.

EŞİ İLE SON KEZ UÇAĞIN ÇARPMASI SONRASI KONUŞTU

American Airlines uçağı,Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptığında, binanın 103. katında bulunanlar arasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Türk Zühtü İbiş'te vardı. Çarpma sonrası 1975 Yozgat doğumlu Zühtü İbiş, eşi Leyla Uyar İbiş'i telefonla arayarak, "Az önce binaya uçak çarptı, bizim kata vurmadı, birazdan ineceğiz. Merak etme, seni sonra ararım" demişti. Bu ikilinin son konuşması olmuştu.(Fotoğraflı)

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