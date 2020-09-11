HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 11 Eylül Saldırılarında Ölenler Salgın Gölgesindeki Törenlerle Anılacak

11 Eylül Saldırılarında Ölenler Salgın Gölgesindeki Törenlerle Anılacak

11.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler bu yıl Corona virüsü önlemleri altında 19. kez anılacak

11 Eylül Saldırılarında Ölenler Salgın Gölgesindeki Törenlerle Anılacak

ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler bu yıl Corona virüsü önlemleri altında 19. kez anılacak. New York’ta yolcu uçaklarının çarpmasıyla yıkılan Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu alanda Corona virüsü önlemleri kapsamında anma töreni düzenlenecek.

Bir başka yolcu uçağıyla hedef alınan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da düzenlenecek anma törenine de sadece yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve küçük bir grup katılacak. Ülke genelinde her yıl yapılan çoğu anma töreni de bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya’da 93 nolu yolcu uçağının düştüğü alandaki anma törenine katılacak. Trump’ın Kasın ayında yapılacak başkanlık seçimindeki Demokrat partili rakibi Joe Biden’da aynı yerdeki anıtı ziyaret edecek ancak iki ismin farklı zaman dilimlerinde anıtı ziyaret edecekleri açıklandı.

Başkan Trump’ın sabah saatlerinde anıtın bulunduğu alana giderek buradaki törende bir konuşma yapacağı Beyaz Saray tarafından açıklanan programda yer aldı.

11 Eylül 2001 tarihinde New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binaları ve Pentagon’a çarpan uçaklar ve Pennsylvania Shankville’de, içindeki yolcular tarafından saldırı için başkent Washington’a yöneldiği sırada düşürülen uçaktakilerle birlikte 2 bin 976 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Saldırıları yolcu uçaklarında kontrolü ele alan 19 terörist gerçekleştirdi. Saldırıları El Kaide terör örgütü gerçekleştirdi. Örgütün lideri Usame Bin Ladin’in peşine düşen ABD, 2011 yılında Ladin’i Afganistan’daki bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Saldırılar sonrasında ABD dünya üzerinde teröre karşı ilan ettiği savaş kapsamında Afganistan ve Irak’a girdi. Bugün halen daha ABD askerleri bu ülkelerde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandıABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı
Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Haberler peş peşe geliyor! Çok sayıda ilde operasyon
Haberler peş peşe geliyor! Çok sayıda ilde operasyon
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti: Başı kesilmiş halde bulundu
Meksika'da bir yılda 5. gazeteci cinayeti!
ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı
ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor
Çin'de otelde şiddetli patlama
Çin'de otelde şiddetli patlama
2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı
2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı
Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!
Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.