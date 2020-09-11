11 Eylül Saldırılarında Ölenler Salgın Gölgesindeki Törenlerle Anılacak

ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenler bu yıl Corona virüsü önlemleri altında 19. kez anılacak. New York’ta yolcu uçaklarının çarpmasıyla yıkılan Dünya Ticaret Merkezi’nin bulunduğu alanda Corona virüsü önlemleri kapsamında anma töreni düzenlenecek.

Bir başka yolcu uçağıyla hedef alınan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da düzenlenecek anma törenine de sadece yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve küçük bir grup katılacak. Ülke genelinde her yıl yapılan çoğu anma töreni de bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya’da 93 nolu yolcu uçağının düştüğü alandaki anma törenine katılacak. Trump’ın Kasın ayında yapılacak başkanlık seçimindeki Demokrat partili rakibi Joe Biden’da aynı yerdeki anıtı ziyaret edecek ancak iki ismin farklı zaman dilimlerinde anıtı ziyaret edecekleri açıklandı.

Başkan Trump’ın sabah saatlerinde anıtın bulunduğu alana giderek buradaki törende bir konuşma yapacağı Beyaz Saray tarafından açıklanan programda yer aldı.