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11 Eylül saldırılarının 19. yılı dolayısıyla NATO'da tören düzenlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 11 Eylül saldırılarının 19. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

11 Eylül saldırılarının 19. yılı dolayısıyla NATO'da tören düzenlendi

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, törene NATO üyesi ülkelerin temsilcileri, NATO'da görevli diplomatlar ve askeri personel katıldı.

Törende konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan ABD'deki saldırılardan sonra ittifakın kuruluş anlaşmasındaki "bir müttefike yapılan saldırıyı bütün müttefiklere yapılmış bir saldırı olarak değerlendiren" 5. maddeyi ilk kez harekete geçirdiklerini hatırlattı.

Stoltenberg, 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra NATO'nun Afganistan'a girdiğini, bu ülkenin bir daha teröristlere yuva olmamasını amaçladıklarını söyledi. Bu ülkedeki NATO güçlerinde ayarlamaya gittiklerini, Afgan güvenlik güçlerini eğittiklerini ifade eden Stoltenberg, 12 Eylül'de başlayacağı duyurulan Afganistan barış görüşmeleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kalıcı bir barışın garantisi değil ancak herkesin kullanması gereken tarihi bir fırsattır. Afganların öncülüğünde yapılacak barış görüşmeleriyle Afgan halkı kendi geleceğini şekillendirebilir. Bu görüşmeler son 20 yılda kadınlar ve çocuklar, adalet ve özgürlük ile güvenlik için elde edilen kazanımları korumalıdır."

Stoltenberg, NATO'nun Irak'ta da terörle mücadele ettiğini, terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük ilerleme elde edildiğini belirterek, "Terör, farklı dinleri ve ideolojileri kullanarak çeşitli şekillerde tezahür etmektedir ancak hepsinin ortak noktası şiddet, nefret ve insan hayatına kastedilmesidir. Paris'ten Oslo'ya, Londra'dan İstanbul'a kadar hepimiz bunu gördük. Terörle mücadele hepimizin ortak taahhüdünü ve çabasını gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

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