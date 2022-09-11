Şans Topu çekilişi her hafta pazar günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları, arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 11 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

11 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



