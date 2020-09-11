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  4. 11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 56 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 951'e yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 671 oldu.

11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu.

Son 24 saatte 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi.

İşte 11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu...

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.


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