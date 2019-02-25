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11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

ENGELLİ sporcular Dubai’deki şampiyonanın ilk gününde 2 madalya kazandı.

11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası

İSTANBUL(DHA)- ENGELLİ sporcular Dubai’deki şampiyonanın ilk gününde 2 madalya kazandı. Türkiye’ye ödül kazandıran atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün oldu.

24-27 Şubat tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix’nin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası yapıldı. Dubai’de düzenlenen ve 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği şampiyonadan sevindirici haber geldi.

ENGELLİ SPORCULAR DUBAİ’DEKİ ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli takım kafilesinde yer alan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Milli takımı kadrosunda bulunan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcuları kendi kategorilerinde yarıştı. Bağcılarlı sporcu Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 16.53’lük derecesiyle birinciliği elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Hamide Doğangün ise T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 17.41’lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da başarılarından dolayı milli sporcuları tebrik etti.

Bağcılar Belediyesi sporcularından Nurşah Usta, Zeynep Acet ile Hamza Doğan da kendi kategorilerinde yarışlarını bekliyor. Toplam 50 ülkeden 430 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 27 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası

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