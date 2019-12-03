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11 gasp olayının şüphelileri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. 11 gasp olayına karıştıkları öğrenilen şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yolda karşılaştıkları kişileri bıçaklayarak para ve telefonunu gasp eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştirenlerin Ç.S., M.D., U.K.S. ile K.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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