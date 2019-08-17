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11. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla düzenlenen, birbirinden ilginç 70 tahta arabanın yer aldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da yarıştığı etkinlikte, "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" tabelaları dikkati çekti

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde organize edilen, "11. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde Formulaz Derneği ile Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenliğe, 10'u kadın 70 yarışmacı tasarladıkları arabalarla katıldı.

Tahta arabaların görevlilerce uygun olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından yarışlar, beşer kişiden oluşan gruplar halinde bin 600 metrelik parkurda gerçekleştirildi. Start verilmesiyle başlayan ilk yarışmada 40 yaş üstü katılımcılar mücadele etti.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda, bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi. Tekerleği kırılan tahta arabaları kullananlar yarışı bırakmak zorunda kaldı. Arabası kırılan kimi yarışmacıların ellerine aldıkları arabaları ile koşarak yarışı tamamlamaya çalıştığı görüldü.

Şenlikte, Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da kendisi için yapılan araba ile yarışa katıldı. Dizlik ve kask takan, kara lastik giyen Sofuoğlu, yarıştığı grupta birinci oldu.

Sofuoğlu, her yıl Formulaz yarışlarına katıldığını söyledi. Deneme sürüşünde tahta arabanın freninin arızalandığını ifade eden Sofuoğlu, kara lastikleri fren olarak kullanmak zorunda kaldığını anlattı.

Rize'de kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını belirten Sofuoğlu, "Geçmişte motosiklet yarışları olmayınca mutlaka buradaki etkinliğe katılıyordum. Bu yıl meclis tatilde olduğu için katıldım. Özellikle ben de yarışmak istedim ve tahta araba hazırlandı. Geçen yıl ufak bir kaza geçirmiştim. Bu yıl çok daha fazla dikkatli davrandık." dedi.

Sofuoğlu, kendisini organizasyona davet ederek yarışmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

- "En keskin viraj 53 metre geride"

Tahta araba yarışlarında geçmişte yaşanan kazalar nedeniyle güvenlik önlemlerinin de artırıldığı gözlendi.

Yarış pistinin tehlikeli bölümlerinin kenarlarına saman balyaları konuldu. Lastik ayakkabı ve kıl çorap giydiği gözlenen yarışmacılar, olası kazalara karşı kask, kolluk ve dizlik taktı. Arabalarda metal aksam kullanılmasına izin verilmedi.

Yarışların yapıldığı parkurun kenarındaki "Dikkat tahta araba çıkabilir", "Uçuruma düşmek yasaktır", "Sollama yapmak yasaktır", "En keskin viraj 53 metre geride" yazılı tabelalar dikkati çekti. Yarışmacıların ve izleyicilerin zarar görmemesi için parkura girişe izin verilmedi.

Yarışlar sırasında yaşanabilecek olası kazalardaki yaralanmalara müdahale edecek sağlık ve Jandarma ekipleri de parkur çevresinde önlem aldı.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

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11. Geleneksel Formulaz Tahta Araba Şenliği AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: rize ardeşen

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