11 gün boyunca aralıksız uçarak dünya rekoru kırdı

Alaska'dan Yeni Zelanda'ya 11 günde 12 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek ulaşan çubuk kuyruklu limosa kuşu dünya rekoru kırdı. Kuşun yolculuğunu uydudan takip eden bilim insanları, limosanın jet uçağına benzer bir aeorodinamik yapıya sahip olduğunu ve yolculuğu süresince yemek ve su içmek için mola vermediği açıkladı.

Kuşların göç yollarını araştıran bilim insanlarından oluşan Global Flyway Network'ten araştırmacıların yaptığı çalışma kapsamında, çubuk kuyruklu limosa, 16 Eylül'de Alaska'nın güneybatısından yola çıktı ve saatte 90 kilometreye kadar hıza çıkarak, 11 günün ardından Yeni Zelanda’nın Auckland kenti yakınlarındaki bir koya ulaştı.

UYDUDAN İZLENDİ

Bacaklarına takılan mavi, kırmızı ve beyaz halkalara atıfta bulunularak 4BBRW adı verilen erkek kuşun, aynı zamanda bilim adamlarının yolculuğunu takip edebilmesi için sırtının alt kısmına 5 gramlık bir uydu vericisi takıldığı aktarıldı.

UÇUŞTAN ÖNCE AĞIRLIĞININ İKİ KATINA ULAŞIYOR

Rekortmen kuşun araştırmacılar tarafından yola çıkmadan önce iki ay boyunca istiridye ve soluncanla beslenen 4 limosadan biri olduğu açıklandı. Standart ağırlığı 190 gr ile 400 gr arasında olan erkek çubuk kuyruklu limosa, uzun bir uçuştan önce ağırlığının iki katına çıkabiliyor, ancak yükü hafifletmek için iç organlarını küçültüyor.