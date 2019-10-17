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11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

KONYA'da 11 gün önce işi başladığı fabrikanın biyoetanol havuzuna düşen işçi Ömer Şeker, hayatını kaybetti.   Olay, kentteki bir fabrikada meydana geldi.

11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 11 gün önce işi başladığı fabrikanın biyoetanol havuzuna düşen işçi Ömer Şeker, hayatını kaybetti.
Olay, kentteki bir fabrikada meydana geldi. Ömer Şeker, iddiaya göre dengesini kaybedip, biyoetanol havuzuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve polis ekiplerinden oluşan su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre sonra Ömer Şeker'in cansız bedenini havuzdan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü11 gün önce işe başladığı fabrikanın havuzuna düşüp, öldü

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