11 Gün Süren Çatışmaların Bedeli Ağır Oldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına Kudüs’ten katılan Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Lynn Hastings, bölgedeki son durumla ilgili 15 üyeli konseyi bilgilendirdi.

Hastings, konsey üyelerine geçtiğimiz Mayıs ayında 11 gün süren çatışmalar sonrasında bölgeye yapılan insani yardımla da ilgili bilgi verdi. Gazze'nin yeniden inşası için 485 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hastings, bölgedeki çatışmaları kalıcı olarak sona erdirmek için hala siyasi bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Hastings, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bölgede yaşanan çatışmaların 290 milyon ile 380 milyon dolar arasında hasara yol açtığının, ekonomik kayıpların da yaklaşık 200 milyon dolara ulaştığının tahmin edildiğini söyledi.

“Barışın sağlanması için uluslararası çabalar sürmeli”

Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Hastings, Gazze'deki hem genel hem de insani durumu iyileştirmeye yönelik acil çabaların hızla ilerlemesi gerektiğini ancak asıl hedefin İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların temelden çözülmesi olması gerektiğini kaydetti. Hastings, bölgedeki işgali sona erdirmek ve BM kararları temelinde iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için uluslararası çabaların sürmesi gerektiğini kaydetti.

Hastings, BM tarafından koordine edilen insani yardımın uygulanması ve Gazze'deki durumu istikrara kavuşturmak için uluslararası çabaların devam ettiğini belirterek, “BM tarafından Mayıs ayında yapılan insani yardım çağrısına şimdiye kadar 45 milyon dolarlık bağış toplandı” dedi. Hastings, BM ve birlikte çalıştığı ortaklarının İsrail ve Filistin makamları, Mısır, Katar ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla koordineli olarak Gazze’nin yeniden inşası için hazır olduğunu ancak bunun finansmanının sağlanması gerektiğini söyledi

Hastings, Gazze Yakıt Santrali'ne geçişlerin yeniden sağlandığı ve bazı ürünlerin ithalat ve ihracatına ek kısıtlamaların kaldırıldığını ifade ederek, "İsrail'in meşru güvenlik endişeleri" gözönünde bulundurularak, Gazze'ye malların ve insanların girişlerine yönelik kısıtlamaların gevşetilip nihai olarak kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

