11 gündür kayıp kadının son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Sermet Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan Gülsüm Doğan’dan 22 Aralık Salı gününden beri haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri son görüldüğü Gökçay mesirelik alanı civarında arama başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri ile havadan drone ile yapılan aramalarda Gülsüm Doğan’a ait henüz bir ize rastlanamadı.



Öte yandan Gülsüm Doğan’ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Doğan’ın elinde bir çanta ile site önünden yürüyerek geçtiği görülüyor. (İHA)





