Şans oyunu severler gözlerini, 11 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına dikti. Sonuçlar internet üzerinden belli oluyor. Peki 11 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



