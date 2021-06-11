11 Haziran koronavirüs tablosu | 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, uzun bir süredir her gün Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden günlük vaka sayıları paylaşılıyor. Birkaç gün önce 6 binin altına yaklaşarak 5 bin hedefine yakın olan günlük vaka sayıları, birkaç gündür tekrar 6 binin üzerine çıktı. Koronavirüs kaynaklı vefatlar ise vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Peki 11 Haziran gününde vaka sayısı ne kadar oldu?

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 11 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 223 bin 320 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 6 bin 408 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 96 kişi olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 742 bin 987 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise 34 milyon vaka sayısı ile ABD, ardından 29 milyon vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.