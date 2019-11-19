HABER

11 hırsızlık olayının şüphelileri, 57 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Van’da 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 57 güvenlik kamerasını 127 saat incelemesi üzerine yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ekim-14 Kasım 2019 tarihleri arasında İpekyolu’nda 8, Tuşba’da 2 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere 5 oto hırsızlığı, 4 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Van’da 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin 57 güvenlik kamerasını 127 saat incelemesi üzerine yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ekim-14 Kasım 2019 tarihleri arasında İpekyolu’nda 8, Tuşba’da 2 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere 5 oto hırsızlığı, 4 kablo hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan özel ekip tarafından hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, olayların meydana geldiği yerlerin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan toplam 57 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 127 saat incelendi. Görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda, olayları gerçekleştirenlerin E.B., E.K. ve T.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Vatan Caddesi’nde alkollü sürücü dehşeti: 2’si ağır, 3 yaralıVatan Caddesi’nde alkollü sürücü dehşeti: 2’si ağır, 3 yaralı
İstanbul'da korkunç kaza! Taklalar atarak karşı şeride fırladı!İstanbul'da korkunç kaza! Taklalar atarak karşı şeride fırladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Süper Lig'de Talisca bombası

Süper Lig'de Talisca bombası

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: Yaralılar var!

İstanbul'da korkunç kaza! Taklalar atarak karşı şeride fırladı!

ABD'nin skandal Filistin açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

Adana’da şok asayiş uygulaması! Toplamda 18 bin TL ceza kesildi!

Adana’da şok asayiş uygulaması! Toplamda 18 bin TL ceza kesildi!

Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı

Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı

Mahallenin elektriği kesildi! Konya'da korku dolu dakikalar!

Mahallenin elektriği kesildi! Korku dolu dakikalar!

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.