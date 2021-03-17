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  4. 11 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

11 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

17.03.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da gece terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 olarak duyuruldu.Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yabancı uzantılarını yakın takibe almış, ardından gece saatlerinde 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

İstanbul’da gece terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 olarak duyuruldu.
Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yabancı uzantılarını yakın takibe almış, ardından gece saatlerinde 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Baskınlarda, çatışma bölgeleriyle irtibatları tespit edilen 8 şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, firari durumda olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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